Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В УЗ пояснили, чому в пасажирів обмежений час для бронювання квитків

В УЗ пояснили, чому в пасажирів обмежений час для бронювання квитків

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 10:37
Купівля квитків УЗ онлайн: чому перевізник прибрав можливість повертатися до зарезервованих місць
Пасажирка бронює квитки в додатку Укрзалізниці. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Подорожувати потягами Укрзалізниці це не лише зручно, а й доступно. З діджиталізацією українцям стало в рази простіше купувати залізничні квитки — придбати потрібні місця можна за парку кліків в додатку. Проте такі можливості стали причиною зловживань серед перекупів.

Резервування квитків в додатку УЗ

Один з пасажирів поцікавився у перевізника, чому в додатку прибрали можливість повертатись до зарезервованих квитків.

"Бісить що зарезервував квитки, вийшов щоб подивитись на інші варіанти, або випадково. А назад не можна повернутись і доводиться або брати інші місця, або чекати 15 хвилин", — поскаржився мандрівник.

В УЗ пояснили, що можливість повертатися до зарезервованих квитків була відключена свідомо через постійні зловживання з боку перекупників.

Нині в пасажира є 15 хвилин, щоб обрати собі місця заповнити необхідні дані та оплатити квитки.

"Раніше недобросовісні користувачі масово резервували місця, "тримали" їх, переходили між варіантами і таким чином штучно блокували продаж для інших пасажирів", — пояснили в компанії.

Перевізник додав, що через такі зловживання в додатку відображається, що квитків немає, а насправді вони просто зависають у броні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можуть пасажири без дітей купувати квитки у дитячі вагони Укрзалізниці. В УЗ запевнили, що пасажирів без дітей не пускають у такі вагони. Проте деякі користувачі стверджують, що особисто були свідками, як жінки без дітей їхали в дитячому купе. 

Також Новини.LIVE розповідали, в яких випадках Укрзалізниця зупиняє потяги. Там пояснили, що евакуація всіх без винятку пасажирів відбувається не через сам факт оголошення повітряної тривоги в регіоні. Потяги зупиняють лише у випадках реальної загрози атаки дронів чи ракет.

Укрзалізниця поїзди квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації