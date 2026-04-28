Купівля квитків УЗ онлайн: чому перевізник прибрав можливість повертатися до зарезервованих місць

Пасажирка бронює квитки в додатку Укрзалізниці.

Подорожувати потягами Укрзалізниці це не лише зручно, а й доступно. З діджиталізацією українцям стало в рази простіше купувати залізничні квитки — придбати потрібні місця можна за парку кліків в додатку. Проте такі можливості стали причиною зловживань серед перекупів.

Резервування квитків в додатку УЗ

Один з пасажирів поцікавився у перевізника, чому в додатку прибрали можливість повертатись до зарезервованих квитків.

"Бісить що зарезервував квитки, вийшов щоб подивитись на інші варіанти, або випадково. А назад не можна повернутись і доводиться або брати інші місця, або чекати 15 хвилин", — поскаржився мандрівник.

В УЗ пояснили, що можливість повертатися до зарезервованих квитків була відключена свідомо через постійні зловживання з боку перекупників.

Читайте також:

Нині в пасажира є 15 хвилин, щоб обрати собі місця заповнити необхідні дані та оплатити квитки.

"Раніше недобросовісні користувачі масово резервували місця, "тримали" їх, переходили між варіантами і таким чином штучно блокували продаж для інших пасажирів", — пояснили в компанії.

Перевізник додав, що через такі зловживання в додатку відображається, що квитків немає, а насправді вони просто зависають у броні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можуть пасажири без дітей купувати квитки у дитячі вагони Укрзалізниці. В УЗ запевнили, що пасажирів без дітей не пускають у такі вагони. Проте деякі користувачі стверджують, що особисто були свідками, як жінки без дітей їхали в дитячому купе.

Також Новини.LIVE розповідали, в яких випадках Укрзалізниця зупиняє потяги. Там пояснили, що евакуація всіх без винятку пасажирів відбувається не через сам факт оголошення повітряної тривоги в регіоні. Потяги зупиняють лише у випадках реальної загрози атаки дронів чи ракет.