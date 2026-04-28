Покупка билетов УЗ онлайн: почему перевозчик убрал возможность возвращаться к зарезервированным местам

Пассажирка бронирует билеты в приложении Укрзализныци. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Путешествовать поездами Укрзализныци это не только удобно, но и доступно. С диджитализацией украинцам стало в разы проще покупать железнодорожные билеты — приобрести нужные места можно за пару кликов в приложении. Однако такие возможности стали причиной злоупотреблений среди перекупов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Резервирование билетов в приложении УЗ

Один из пассажиров поинтересовался у перевозчика, почему в приложении убрали возможность возвращаться к зарезервированным билетам.

"Бесит что зарезервировал билеты, вышел чтобы посмотреть на другие варианты, или случайно. А назад нельзя вернуться и приходится или брать другие места, или ждать 15 минут", — пожаловался путешественник.

В УЗ объяснили, что возможность возвращаться к зарезервированным билетам была отключена сознательно из-за постоянных злоупотреблений со стороны перекупщиков.

Сейчас у пассажира есть 15 минут, чтобы выбрать себе места, заполнить необходимые данные и оплатить билеты.

"Ранее недобросовестные пользователи массово резервировали места, "держали" их, переходили между вариантами и таким образом искусственно блокировали продажу для других пассажиров", — пояснили в компании.

Перевозчик добавил, что из-за таких злоупотреблений в приложении отображается, что билетов нет, а на самом деле они просто зависают в брони.

