В УЗ объяснили, почему у пассажиров ограничено время бронирования билетов

Дата публикации 28 апреля 2026 10:37
Покупка билетов УЗ онлайн: почему перевозчик убрал возможность возвращаться к зарезервированным местам
Пассажирка бронирует билеты в приложении Укрзализныци. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Путешествовать поездами Укрзализныци это не только удобно, но и доступно. С диджитализацией украинцам стало в разы проще покупать железнодорожные билеты — приобрести нужные места можно за пару кликов в приложении. Однако такие возможности стали причиной злоупотреблений среди перекупов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Резервирование билетов в приложении УЗ

Один из пассажиров поинтересовался у перевозчика, почему в приложении убрали возможность возвращаться к зарезервированным билетам.

"Бесит что зарезервировал билеты, вышел чтобы посмотреть на другие варианты, или случайно. А назад нельзя вернуться и приходится или брать другие места, или ждать 15 минут", — пожаловался путешественник.

В УЗ объяснили, что возможность возвращаться к зарезервированным билетам была отключена сознательно из-за постоянных злоупотреблений со стороны перекупщиков.

Сейчас у пассажира есть 15 минут, чтобы выбрать себе места, заполнить необходимые данные и оплатить билеты.

"Ранее недобросовестные пользователи массово резервировали места, "держали" их, переходили между вариантами и таким образом искусственно блокировали продажу для других пассажиров", — пояснили в компании.

Перевозчик добавил, что из-за таких злоупотреблений в приложении отображается, что билетов нет, а на самом деле они просто зависают в брони.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли пассажиры без детей покупать билеты в детские вагоны Укрзализныци. В УЗ заверили, что пассажиров без детей не пускают в такие вагоны. Однако некоторые пользователи утверждают, что лично были свидетелями, как женщины без детей ехали в детском купе.

Также Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях Укрзализныця останавливает поезда. Там объяснили, что эвакуация всех без исключения пассажиров происходит не из-за самого факта объявления воздушной тревоги в регионе. Поезда останавливают только в случаях реальной угрозы атаки дронов или ракет.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
