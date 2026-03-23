В УЗ пояснили, чому у випадку загрози вимушені зупиняти потяги посеред поля

Росія продовжує атакувати потяги Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Росія продовжує тероризувати українців не лише масованими ударами ракетами та дронами, а й систематичними атаками на залізницю. Зокрема, нині в рази почастішали ситуації, коли Укрзалізниця вимушена проводити евакуацію пасажирів просто серед поля.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Примусова евакуація з потягу УЗ

Пасажирка потягу "Лозова — Чоп" поскаржилася на те, що під час евакуації людей не довезли до найближчої станції, а висадили просто серед поля.

"Який сенс евакуації, коли нам сказали просто виходити з вагону і ми стоїмо в 10 метрах від нього. Що всередині, що ззовні — результат летальний", — написала користувачка.

Вона додала, що відходити на більш далеку відстань від потягу також страшно, адже ніхто не попередить про відправку рейсу і є великий ризик, що доведеться ночувати серед поля.

Пасажирка також підкреслила, що евакуація є вибірковою, адже частина мандрівників під час потенційної загрози залишилась сидіти у потязі.

В УЗ відповіли, що поза поїздом, люди отримують простір для дій, та у випадку загрози мають можливість швидко відійти на безпечнішу відстань, лягти на землю, використати природні укриття рельєф місцевості, канави, насипи чи дерева.

Відкритий простір в рази зменшує ризик отримати травми через ударну хвилю чи падіння уламків.

Перевізник підкреслив, що у закритому вагоні шляхів для порятунку майже немає, а на відкритій місцевості є шанси зберегти життя.

В компанії також прокоментували примус під час евакуації. Там заявили, що працівники УЗ не мають законних повноважень застосовувати фізичну силу щоб висадити людей, навіть якщо є загроза життю. Правомірно такі дії можуть вчиняти лише правоохоронці, зокрема й працівники Національної поліції.

Перевізник підкресли, що поїзна бригада під час евакуації проводить лише роз’яснювальну роботу та у разі необхідності може викликати поліцію на станцію. Саме правоохоронці й прийматимуть рішення щодо примусових заходів.

Раніше в Укрзалізниці розповіли, що робити пасажирам у разі надзвичайної ситуації. Зокрема, суворо забороняється створювати тисняву, панікувати. Під час евакуації необхідно швидко відійти на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

