Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В УЗ пояснили, чому у випадку загрози вимушені зупиняти потяги посеред поля

В УЗ пояснили, чому у випадку загрози вимушені зупиняти потяги посеред поля

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 18:18
Росія продовжує атакувати потяги Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Росія продовжує тероризувати українців не лише масованими ударами ракетами та дронами, а й систематичними атаками на залізницю. Зокрема, нині в рази почастішали ситуації, коли Укрзалізниця вимушена проводити евакуацію пасажирів просто серед поля.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

Примусова евакуація з потягу УЗ

Пасажирка потягу "Лозова — Чоп" поскаржилася на те, що під час евакуації людей не довезли до найближчої станції, а висадили просто серед поля.

"Який сенс евакуації, коли нам сказали просто виходити з вагону і ми стоїмо в 10 метрах від нього. Що всередині, що ззовні — результат летальний", — написала користувачка.

Вона додала, що відходити на більш далеку відстань від потягу також страшно, адже ніхто не попередить про відправку рейсу і є великий ризик, що доведеться ночувати серед поля.

Пасажирка також підкреслила, що евакуація є вибірковою, адже частина мандрівників під час потенційної загрози залишилась сидіти у потязі.

В УЗ відповіли, що поза поїздом, люди отримують простір для дій, та у випадку загрози мають можливість швидко відійти на безпечнішу відстань, лягти на землю, використати природні укриття рельєф місцевості, канави, насипи чи дерева.

Відкритий простір в рази зменшує ризик отримати травми через ударну хвилю чи падіння уламків.

Перевізник підкреслив, що у закритому вагоні шляхів для порятунку майже немає, а на відкритій місцевості є шанси зберегти життя.

В компанії також прокоментували примус під час евакуації. Там заявили, що працівники УЗ не мають законних повноважень застосовувати фізичну силу щоб висадити людей, навіть якщо є загроза життю. Правомірно такі дії можуть вчиняти лише правоохоронці, зокрема й працівники Національної поліції.

Перевізник підкресли, що поїзна бригада під час евакуації проводить лише роз’яснювальну роботу та у разі необхідності може викликати поліцію на станцію. Саме правоохоронці й прийматимуть рішення щодо примусових заходів.

Раніше в Укрзалізниці розповіли, що робити пасажирам у разі надзвичайної ситуації. Зокрема, суворо забороняється створювати тисняву, панікувати. Під час евакуації необхідно швидко відійти на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

Також ми писали, чому багато пенсіонерів не можуть скористатися соціальною ініціативою "3000 кілометрів Україною" від Укрзалізниці. Для отримання такої можливості потрібно активувати "Дія.Підпис" в застосунку Укрзалізниці. Її можуть пройти лише ті пасажири, дані про яких є у Єдиному державному демографічному реєстрі.

Укрзалізниця поїзди війна в Україні
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації