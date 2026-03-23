В УЗ объяснили, почему в случае угрозы вынуждены останавливать поезда посреди поля

Россия продолжает атаковать поезда Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Россия продолжает терроризировать украинцев не только массированными ударами ракетами и дронами, но и систематическими атаками на железную дорогу. В частности, сейчас в разы участились ситуации, когда Укрзализныця вынуждена проводить эвакуацию пассажиров прямо среди поля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Принудительная эвакуация из поезда УЗ

Пассажирка поезда "Лозовая — Чоп" пожаловалась на то, что во время эвакуации людей не довезли до ближайшей станции, а высадили прямо среди поля.

"Какой смысл эвакуации, когда нам сказали просто выходить из вагона и мы стоим в 10 метрах от него. Что внутри, что снаружи — результат летальный", — написала пользовательница.

Она добавила, что отходить на более дальнее расстояние от поезда также страшно, ведь никто не предупредит об отправке рейса и есть большой риск, что придется ночевать среди поля.

Пассажирка также подчеркнула, что эвакуация является выборочной, ведь часть путешественников во время потенциальной угрозы осталась сидеть в поезде.

В УЗ ответили, что вне поезда, люди получают пространство для действий, и в случае угрозы имеют возможность быстро отойти на безопасное расстояние, лечь на землю, использовать естественные укрытия рельеф местности, канавы, насыпи или деревья.

Открытое пространство в разы уменьшает риск получить травмы из-за ударной волны или падения обломков.

Перевозчик подчеркнул, что в закрытом вагоне путей для спасения почти нет, а на открытой местности есть шансы сохранить жизнь.

В компании также прокомментировали принуждение во время эвакуации. Там заявили, что работники УЗ не имеют законных полномочий применять физическую силу чтобы высадить людей, даже если есть угроза жизни. Правомерно такие действия могут совершать только правоохранители, в том числе и работники Национальной полиции.

Перевозчик подчеркнули, что поездная бригада во время эвакуации проводит только разъяснительную работу и в случае необходимости может вызвать полицию на станцию. Именно правоохранители и будут принимать решение о принудительных мерах.

Ранее в Укрзализныце рассказали, что делать пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. В частности, строго запрещается создавать давку, паниковать. Во время эвакуации необходимо быстро отойти на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

Ранее в Укрзализныце рассказали, что делать пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. В частности, строго запрещается создавать давку, паниковать. Во время эвакуации необходимо быстро отойти на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.