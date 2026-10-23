Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт В УЗ пояснили, чому не завжди можна придбати пільгові квитки онлайн

В УЗ пояснили, чому не завжди можна придбати пільгові квитки онлайн

Ua ru
23 жовтня 2026 17:32
Купівля квитків в додатку: в УЗ пояснили, коли не працюють пільги Укрзалізниця/Facebook
Потяг чекає на пасажирів. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Частина українців має право на знижки на квитки Укрзалізниці. Розміри відповідних пільг залежать від сезону та категорій громадян. Проте деякі пасажири скаржаться на те, що не можуть придбати квитки онлайн зі знижкою.

Про те, як саме працює система додаванням пільги у застосунку пояснила пресслужба УЗ у соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Реклама

Не підтягується пільга в додатку УЗ

Один з пасажирів розповів, що маю постійну проблему з додаванням пільги у застосунку Укрзалізниці.

"Вже два місяці надсилаю запит у підтримку, але без результату, будь ласка, допоможіть вирішити проблему", — додав він.

В Укрзалізниці пояснили, що не володіють власною базою даних пільгових категорій громадян, тому перевірка дійсності пільгових документів здійснюється шляхом звірки введених користувачем даних із Централізованою базою даних пільгових категорій громадян Мінсоцполітики.

Читайте також:

В компанії додали, що у разі невідповідності даних система надає негативну відповідь щодо можливості оформлення пільгового проїзного документа.

В УЗ підкреслили, що працівники компанії не мають повноважень вносити зміни до зазначеної бази даних і пасажиру варто звернутися із запитом до державного органу, який видавав йому відповідні документи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Також Новини.LIVE писали, за що в потязі Укрзалізниця не треба доплачувати пасажирам. Зокрема, квиток на потяг не лише дає можливість дістатися із пункту А до пункту Б, а і "ключиком" до деяких сервісів без доплат. Також не варто боятися травмуватися у вагоні.

Укрзалізниця подорож пільги потяг квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації