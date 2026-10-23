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Главная Транспорт В УЗ объяснили, почему не всегда можно купить льготные билеты онлайн

В УЗ объяснили, почему не всегда можно купить льготные билеты онлайн

Ua ru
23 октября 2026 17:32
Покупка билетов в приложении: в УЗ пояснили, в каких случаях льготы не действуют Укрзалізниця/Facebook
Поезд ждет пассажиров. Фото: Укрзализныця/Facebook

Часть украинцев имеет право на скидки на билеты Укрзализныци. Размер соответствующих льгот зависит от сезона и категорий граждан. Однако некоторые пассажиры жалуются на то, что не могут приобрести билеты онлайн со скидкой.

О том, как именно работает система применения льгот в приложении, объяснила пресс-служба УЗ в социальной сети Threads, передает Новини.LIVE.

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Льгота не применяется в приложении УЗ

Один из пассажиров рассказал, что у него постоянная проблема с добавлением льготы в приложении Укрзализныци.

"Уже два месяца отправляю запрос в службу поддержки, но безрезультатно, пожалуйста, помогите решить проблему", — добавил он.

В Укрзализныце пояснили, что не располагают собственной базой данных льготных категорий граждан, поэтому проверка подлинности льготных документов осуществляется путем сверки данных, введенных пользователем, с Централизованной базой данных льготных категорий граждан Минсоцполитики.

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В компании добавили, что в случае несоответствия данных система выдает отрицательный ответ относительно возможности оформления льготного проездного документа.

В УЗ подчеркнули, что сотрудники компании не имеют полномочий вносить изменения в указанную базу данных, и пассажиру следует обратиться с запросом в государственный орган, выдавшего ему соответствующие документы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют реформировать Укрзализныцю. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. Укрзализныця останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.

Также Новини.LIVE писали, за что в поезде Укрзализныце не нужно доплачивать пассажирам. В частности, билет на поезд не только дает возможность добраться из пункта А в пункт Б, но и является "ключиком" к некоторым услугам без доплат. Кроме того, не стоит бояться получить травму в вагоне.

Укрзализныця путешествие льготы поезд билеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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