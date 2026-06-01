Подорож з УЗ: в яких випадках пасажирам не можна користуватися матрацами та подушками

Національний перевізник "Укрзалізниця" нарешті офіційно розставив всі крапки над "і" у дискусії щодо популярного питання. В компанії відповіли, чи мають пасажири право користуватись матрацами та подушками, якщо попередньо не оплачували комплект постільної білизни.

Матраци та подушки у вагонах УЗ

До перевізника звернувся пасажир, який поцікавився, чому не можна використовувати матраци та подушки тим, хто не купував комплект постільної білизни.

"Провідниця дуже суперечливо заборонила їх використовувати, хоча маємо свою постіль, знаю правило щодо заборони, якщо немає своєї постелі, але вона в нас є своя, і заборона ніяка", — поскаржилася він.

В Укрзалізниці пояснили, що відповідно до чинних правил перевезень, матрац, подушка та ковдра належать до постільних речей і надаються для використання разом із комплектом постільної білизни або за наявності відповідної послуги, передбаченої для конкретного вагона.

Тобто власний комплект білизни в пасажира не є підставою для окремого використання матраца чи подушки вагона. Таким чином провідниця діяла відповідно до правил перевізника.

