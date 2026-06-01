В УЗ объяснили, почему не всем можно пользоваться матрасами и подушками

В УЗ объяснили, почему не всем можно пользоваться матрасами и подушками

Дата публикации 1 июня 2026 10:34
Путешествие с УЗ: в каких случаях пассажирам нельзя пользоваться матрасами и подушками
Постель в поезде Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE, Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный перевозчик "Укрзализныця" наконец официально расставил все точки над "і" в дискуссии относительно популярного вопроса. В компании ответили, имеют ли пассажиры право пользоваться матрасами и подушками, если предварительно не оплачивали комплект постельного белья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение УЗ в соцсети Threads.

Матрасы и подушки в вагонах УЗ

К перевозчику обратился пассажир, который поинтересовался, почему нельзя использовать матрасы и подушки тем, кто не покупал комплект постельного белья.

"Проводница очень противоречиво запретила их использовать, хотя имеем свою постель, знаю правило о запрете, если нет своей постели, но она у нас есть своя, и запрет никакой", — пожаловался он.

В Укрзализныце объяснили, что согласно действующим правилам перевозок, матрас, подушка и одеяло относятся к постельным принадлежностям и предоставляются для использования вместе с комплектом постельного белья или при наличии соответствующей услуги, предусмотренной для конкретного вагона.

То есть собственный комплект белья у пассажира не является основанием для отдельного использования матраса или подушки вагона. Таким образом проводница действовала в соответствии с правилами перевозчика.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
