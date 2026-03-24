В УЗ пояснили, чому не штрафують за вживання алкоголю в потягах

Потяг Укрзалізниці чекає на пасажирів. Фото: Укрзалізниця/Facebook

В потягах Укрзалізниці доступні не лише солодощі та обіди. Зокрема, в Ray cafe пасажири можуть замовляти навіть міцні алкогольні напої. Перевізник відповів, чи діє у воєнний час заборона на вживання алкоголю під час подорожі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Алкоголь у потягах УЗ

Пасажирка поділилася своїм негативним досвідом у потязі 734д Київ-Дніпро. Через потенційну загрозу російської атаки вагони було зупинено, проте далеко не всі пасажири евакуювалися в поле, багато мандрівників просто залишились сидіти у вагонах.

Дехто з пасажирів придбав у Ray cafe міцні алкогольні напої та у період, коли всі мандрівники були у стресі, почали порушувати дисципліну.

"Ray cafe любʼязно продав їм добрячу кількість алкоголю, щоб вони напились і потім волали на весь потяг. [...] Я розумію, що це їх провина, але ж людський фактор продавців мав би бути. Тим паче, коли така ситуація, люди втомлені, ще цих пʼяниць слухати", — поскаржилася користувачка.

Інша пасажирка підтримала обурення та поцікавилась у перевізника, чому в потягах нині не забороняється вживання спиртних напоїв.

В УЗ відповіли, що нині в потягах діє заборона на вживання алкоголю в поїздах, але штрафувати порушників правил може лише поліція. Перевізник додав, що з 2012 року після ліквідації транспортної міліції у потягах УЗ немає супроводу правоохоронців.

Часті питання

Як поводитись пасажирам у випадку евакуації з потягу УЗ?

Неухильне дотримання правил висадки/посадки на залізничному транспорті рятує життя, тож в потязі не варто створювати тисняву та паніку.

Пасажирам необхідно пильнувати дітей та підтримувати їх спокійним впевненим тоном, допомагати іншим мандрівникам за можливості та у разі оголошеної евакуації треба швидко відійти на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

Які санкції загрожують пасажирам УЗ у випадку вживання алкоголю?

Відповідно до чинних правил користування залізничним транспортом та вимог законодавства України, вживання алкогольних напоїв у поїздах заборонене.

У аипадку порушення встановлених правил поїзна бригада має право викликати представників поліції на станцію для реагування. Порушників можуть примусово висадити на проміжній станції.