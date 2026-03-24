В УЗ объяснили, почему не штрафуют за употребление алкоголя в поездах

Поезд Укрзализныци ждет пассажиров. Фото: Укрзализныця/Facebook

В поездах Укрзализныци доступны не только сладости и обеды. В частности, в Ray cafe пассажиры могут заказывать даже крепкие алкогольные напитки. Перевозчик ответил, действует ли в военное время запрет на употребление алкоголя во время путешествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Читайте также:

Алкоголь в поездах УЗ

Пассажирка поделилась своим негативным опытом в поезде 734д Киев-Днепр. Из-за потенциальной угрозы российской атаки вагоны были остановлены, однако далеко не все пассажиры эвакуировались в поле, многие путешественники просто остались сидеть в вагонах.

Некоторые из пассажиров приобрели в Ray cafe крепкие алкогольные напитки и в период, когда все путешественники были в стрессе, начали нарушать дисциплину.

"Ray cafe любезно продал им большое количество алкоголя, чтобы они напились и потом кричали на весь поезд. [...] Я понимаю, что это их вина, но человеческий фактор продавцов должен был бы быть. Тем более, когда такая ситуация, люди устали, еще этих пьяниц слушать", — пожаловалась пользовательница.

Другая пассажирка поддержала возмущение и поинтересовалась у перевозчика, почему в поездах сейчас не запрещается употребление спиртных напитков.

В УЗ ответили, что сейчас в поездах действует запрет на употребление алкоголя в поездах, но штрафовать нарушителей правил может только полиция. Перевозчик добавил, что с 2012 года после ликвидации транспортной милиции в поездах УЗ нет сопровождения правоохранителей.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто. Благодаря такой возможности вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя средства на топливо.

Услуга особенно актуальна сейчас, когда цены на бензин и дизель растут со скоростью света.

Также писали, сколько в среднем зарабатывают в месяц проводники Укрзализныци. Перевозчик доплачивает работникам, которые работают вблизи прифронтовых зон.

В компании заверили, что сейчас ищут все возможные пути выхода из кризиса, и в случае улучшения финансового состояния компании вопрос повышения уровня оплаты работникам станет приоритетным.

Частые вопросы

Как вести себя пассажирам в случае эвакуации из поезда УЗ?

Неукоснительное соблюдение правил высадки/посадки на железнодорожном транспорте спасает жизни, поэтому в поезде не стоит создавать давку и панику.

Пассажирам необходимо следить за детьми и поддерживать их спокойным уверенным тоном, помогать другим путешественникам по возможности и в случае объявленной эвакуации надо быстро отойти на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

Какие санкции грозят пассажирам УЗ в случае употребления алкоголя?

Согласно действующим правилам пользования железнодорожным транспортом и требований законодательства Украины, употребление алкогольных напитков в поездах запрещено.

В случае нарушения установленных правил поездная бригада имеет право вызвать представителей полиции на станцию для реагирования. Нарушителей могут принудительно высадить на промежуточной станции.