Евакуація з потягу УЗ: інструкція, як діяти у випадку загрози

Пасажири УЗ повертаються до потягу після евакуації. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Росія продовжує бити по залізничній інфраструктурі в Україні. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена відстежувати безпекову ситуацію та евакуйовувати пасажирів з потягу буквально серед поля. Перевізник нагадав, як треба діяти, щоб зберегти своє життя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Евакуація з потягу УЗ

Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника, для чого пасажирів евакуюють з потяга на перон. Вона поставила під сумнів безпеку в такому випадку. Мандрівниця пояснила, що укриття вокзалу всіх не вміщає, а стояти на пероні під час загрози ворожого удару дуже ризиковано.

В УЗ пояснили, що суть евакуації полягає не в тому, щоб вийти з вагона і стояти на пероні. Перевізник підкреслив, що в тому випадку, якщо є команда залишити поїзд, потрібно відійти від нього та залізничної інфраструктури настільки, наскільки це можливо безпечно, і прямувати в укриття.

"Якщо місць у стаціонарному укритті немає або поїзд зупинили там, де його взагалі немає, шукаємо природне укриття нижче рівня землі: канаву, рів, траншею, балку, низину чи інше заглиблення. Там потрібно пригнутися або лягти, прикривши голову руками", — йдеться в повідомленні.

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Річ у тім, щоб закритий вагон перетворюється під час загрози на пастку. Якщо ворожий дрон атакуватиме потяг — пасажири не зможуть з нього вибратись.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що як діяти пасажирам УЗ, якщо в потязі не працює ні вентиляція, ні кондиціонери. Їздити в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини. Мандрівникам варто вимагати дотримання своїх прав.

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