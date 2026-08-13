Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт В УЗ нагадали, як треба діяти у випадку евакуації

В УЗ нагадали, як треба діяти у випадку евакуації

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 10:35
Евакуація з потягу УЗ: інструкція, як діяти у випадку загрози
Пасажири УЗ повертаються до потягу після евакуації. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Росія продовжує бити по залізничній інфраструктурі в Україні. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена відстежувати безпекову ситуацію та евакуйовувати пасажирів з потягу буквально серед поля. Перевізник нагадав, як треба діяти, щоб зберегти своє життя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

Евакуація з потягу УЗ

Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника, для чого пасажирів евакуюють з потяга на перон. Вона поставила під сумнів безпеку в такому випадку. Мандрівниця пояснила, що укриття вокзалу всіх не вміщає, а стояти на пероні під час загрози ворожого удару дуже ризиковано.

В УЗ пояснили, що суть евакуації полягає не в тому, щоб вийти з вагона і стояти на пероні. Перевізник підкреслив, що в тому випадку, якщо є команда залишити поїзд, потрібно відійти від нього та залізничної інфраструктури настільки, наскільки це можливо безпечно, і прямувати в укриття.

"Якщо місць у стаціонарному укритті немає або поїзд зупинили там, де його взагалі немає, шукаємо природне укриття нижче рівня землі: канаву, рів, траншею, балку, низину чи інше заглиблення. Там потрібно пригнутися або лягти, прикривши голову руками", — йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Річ у тім, щоб закритий вагон перетворюється під час загрози на пастку. Якщо ворожий дрон атакуватиме потяг — пасажири не зможуть з нього вибратись.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що як діяти пасажирам УЗ, якщо в потязі не працює ні вентиляція, ні кондиціонери. Їздити в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини. Мандрівникам варто вимагати дотримання своїх прав.

Також Новини.LIVE писали про те, як варто купувати квитки Укрзалізниці у пікові періоди. Зокрема, можна скористатися автовикупом і система придбає потрібні місця за вас. Проте він доступний не на усіх напрямках.

Укрзалізниця поїзди війна в Україні
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації