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Главная Транспорт В УЗ напомнили, как следует действовать в случае эвакуации

В УЗ напомнили, как следует действовать в случае эвакуации

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 10:35
Эвакуация из поезда УЗ: инструкция, как действовать в случае опасности
Пассажиры УЗ возвращаются в поезд после эвакуации. Фото: «Укрзализныця»/Facebook

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. В связи с опасностью Укрзализныця вынуждена отслеживать обстановку в сфере безопасности и эвакуировать пассажиров из поезда буквально посреди поля. Перевозчик напомнил, как нужно действовать, чтобы спасти свою жизнь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

Эвакуация из поезда УЗ

Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика, зачем пассажиров эвакуируют из поезда на перрон. Она выразила сомнения относительно безопасности в такой ситуации. Путешественница объяснила, что укрытие вокзала не вмещает всех, а стоять на перроне во время угрозы вражеского удара очень рискованно.

В УЗ пояснили, что суть эвакуации заключается не в том, чтобы выйти из вагона и стоять на перроне. Перевозчик подчеркнул, что в случае получения команды покинуть поезд необходимо отойти от него и железнодорожной инфраструктуры настолько, насколько это возможно безопасно, и направиться в укрытие.

"Если мест в стационарном укрытии нет или поезд остановили там, где его вообще нет, ищем естественное укрытие ниже уровня земли: канаву, ров, траншею, балку, низину или другое углубление. Там нужно пригнуться или лечь, прикрыв голову руками", — говорится в сообщении.

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Дело в том, что закрытый вагон в случае угрозы превращается в ловушку. Если вражеский дрон атакует поезд — пассажиры не смогут из него выбраться.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать пассажирам УЗ, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасно для человека. Путешественникам стоит требовать соблюдения своих прав.

Также Новини.LIVE писали о том, как следует покупать билеты Укрзализныци в пиковые периоды. В частности, можно воспользоваться функцией автопокупки, и система приобретет нужные места за вас. Однако она доступна не на всех направлениях.

Укрзализныця поезда война в Украине
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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