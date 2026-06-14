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Головна Транспорт В УЗ нагадали, як отримати допомогу з важкими валізами на вокзалі

В УЗ нагадали, як отримати допомогу з важкими валізами на вокзалі

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 16:00
Подорож УЗ: як замовити вокзального помічника та скільки коштує послуга в червні 2026 року
Допомога на вокзалі з валізами. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В самому розпалі сезон відпусток і українці вирушають до різних куточків України потягами Укрзалізниці. На жаль, у наших друзів та рідних не завжди є можливість зустріти нас на вокзалі із важкими сумками та валізами. Проте не варто нервувати з цього приводу, адже за окрему суму можна замовити послуги вокзального помічника.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт УЗ

Як замовити вокзального помічника УЗ

Вокзальний помічник може не лише понести ваші сумки та валізи, а й допомогти спуститися крутими сходами перону. Така допомога може бути особливо корисною матерям із дітьми.

Щоб замовити послугу пасажиру в додатку чи на сайті УЗ необхідно: 

  • обрати в особистому кабінеті "Профіль" та "Мої квитки";
  • натиснути на позначку "меню" та обрати послугу: "Замовити помічника";
  • у самій формі необхідно пояснити, яка саме допомога вам потрібна.
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Як замовити вокзального помічника на сайті УЗ. Фото: скриншот

Послуга вокзального помічника є платною. Зокрема, за кожну валізу чи сумку вагою понад 40 кг доведеться сплатити 55 гривень.

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Проте особи з інвалідністю та маломобільні пасажири мають право скористатися такою послугою абсолютно безкоштовно. Крім валіз та сумок, працівники вокзалу допоможуть їм у посадці та висадці з вагона, а також у пересуванні вокзалом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у які потяги Укрзалізниці не пустять без роздрукованих квитків. Пасажирам, які мандрують внутрішніми рейсами, достатньо показати провіднику під час посадки лише електронний формат квитка. Проте на деяких міжнародних маршрутах ситуація кардинально інша.

Також Новини.LIVE  писали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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