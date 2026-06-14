Путешествие с УЗ: как заказать помощника на вокзале и сколько стоит эта услуга в июне 2026 года

Помощь на вокзале с чемоданами. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Сезон отпусков в самом разгаре, и украинцы отправляются в разные уголки Украины на поездах "Укрзализныци". К сожалению, у наших друзей и родных не всегда есть возможность встретить нас на вокзале с тяжелыми сумками и чемоданами. Однако не стоит нервничать по этому поводу, ведь за отдельную плату можно заказать услуги вокзального помощника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЗ.

Как заказать вокзального помощника УЗ

Вокзальный помощник может не только понести ваши сумки и чемоданы, но и помочь спуститься по крутым лестницам перрона. Такая помощь может быть особенно полезна матерям с детьми.

Чтобы заказать услугу пассажиру в приложении или на сайте УЗ необходимо:

выбрать в личном кабинете "Профиль" и "Мои билеты";

нажать на значок "меню" и выбрать услугу: "Заказать помощника";

в самой форме необходимо объяснить, какая именно помощь вам нужна.

Как заказать вокзального помощника на сайте УЗ. Фото: скриншот

Услуга вокзального помощника является платной. В частности, за каждый чемодан или сумку весом более 40 кг придется заплатить 55 гривен.

Читайте также:

Однако лица с инвалидностью и маломобильные пассажиры имеют право воспользоваться такой услугой абсолютно бесплатно. Помимо чемоданов и сумок, работники вокзала помогут им при посадке и высадке из вагона, а также при передвижении по вокзалу.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какие поезда Укрзализныци не пустят без распечатанных билетов. Пассажирам, путешествующим внутренними рейсами, достаточно показать проводнику при посадке только электронный билет. Однако на некоторых международных маршрутах ситуация кардинально иная.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.