Подорож Укрзалізницею з тваринами: чи з'являться окремі Pet-вагони на маршрутах

Песик мандрує в потязі Укрзалізниці.

Мандруючи з чотирилапими друзями, власники тварин повинні пам’ятати, що повністю несуть за них відповідальність. Так, Укрзалізниця запровадила певні правила та обмеження для перевезення собак/котів у пасажирських вагонах. Перевізник відповів, чи планує додати окремі вагони для пасажирів з хвостатими.

Pet-вагони в потягах Укрзалізниці

Одна з пасажирок звернулась до перевізника із пропозицією окрім жіночих, додати ще на рейси pet-вагони.

"Щоби точно знати, шо поїздка пройде з найкращими попутниками", — додала вона.

В Укрзалізниці відповіли, що облаштування окремих pet-вагонів наразі не плануються. Перевізник нагадав, вже були запроваджені правила перевезення тварин, які дозволяють подорожувати комфортно як власникам улюбленців, так і іншим пасажирам.

В компанії закликали пасажирів проявляти взаємну повагу та адекватність у дорозі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому при поверненні квитків Укрзалізниці на карту пасажирів повертається не повна їх вартість. Зокрема, за понад 20 днів до відправлення пасажирам повертається 100% повернення вартості перевезення та плацкарти. При цьому поверненню не підлягають окремі комісійні, сервісні збори та платежі за оформлення/повернення квитка.

Також Новини.LIVE писали, за що можна отримати штраф у потягах Укрзалізниці. Зокрема, за безквитковий проїзд пасажир буде оштрафований на суму у десятикратному розмірі. Також у вагонах не можна палити та викидати сміття у вікно.