Путешествие Укрзализныцей с животными: появятся ли отдельные Pet-вагоны на маршрутах

Собачка путешествует в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Путешествуя с четвероногими друзьями, владельцы животных должны помнить, что полностью несут за них ответственность. Так, Укрзализныця ввела определенные правила и ограничения для перевозки собак/котов в пассажирских вагонах. Перевозчик ответил, планирует ли добавить отдельные вагоны для пассажиров с хвостатыми.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение УЗ в соцсети Threads.

Pet-вагоны в поездах Укрзализныци

Одна из пассажирок обратилась к перевозчику с предложением кроме женских, добавить еще на рейсы pet-вагоны.

"Чтобы точно знать, что поездка пройдет с лучшими попутчиками", — добавила она.

В Укрзализныце ответили, что обустройство отдельных pet-вагонов пока не планируются. Перевозчик напомнил, уже были введены правила перевозки животных, которые позволяют путешествовать комфортно как владельцам любимцев, так и другим пассажирам.

В компании призвали пассажиров проявлять взаимное уважение и адекватность в дороге.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему при возврате билетов Укрзализныци на карту пассажиров возвращается не полная их стоимость. В частности, за более чем 20 дней до отправления пассажирам возвращается 100% возврата стоимости перевозки и плацкарты. При этом возврату не подлежат отдельные комиссионные, сервисные сборы и платежи за оформление/возврат билета.

Также Новини.LIVE писали, за что можно получить штраф в поездах Укрзализныци. В частности, за безбилетный проезд пассажир будет оштрафован на сумму в десятикратном размере. Также в вагонах нельзя курить и выбрасывать мусор в окно.