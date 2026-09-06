Загроза у потязі УЗ: правила евакуації пасажирів

Евакуація з потяга Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Росія здійснює систематичні удари залізничній інфраструктурі в Україні. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена відстежувати безпекову ситуацію, перебудовувати графіки й маршрути, а також евакуйовувати пасажирів з потягу. Перевізник нагадав, як треба діяти у випадку відповідної загрози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Правила евакуації з потягу Укрзалізниці

Одна з пасажирок поскаржилася на те, як залізничники проводять евакуацію. Вона розповіла, що у поїзді 148 Одеса-Житомир, мандрівникам доводилось 5 раз залишати поїзд, проте провідник не надав важливих інструкцій, куди йти та де шукати укриття.

"Більшість людей просто стояло біля поїзда, не знаючи що робити. Зате в кінці поїздки провідник зробив дивне зауваження, що я неправильно склала плед. Ось і вся комунікація. Всю подорож почувалась максимально розгубленою", — поділилась пасажирка.

В Укрзалізниці пояснили, що під час евакуації важливо не лише залишити вагон, а й відійти від поїзда на безпечну відстань (100-200 метрів) та прямувати до найближчого укриття, якщо воно є.

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Зокрема, на відкритих ділянках можуть використовуватися природні укриття: рельєф місцевості, виїмки, насипи тощо. Під час прямої загрози пасажирам потрібно пригнутися або лягти, прикривши голову від уламків руками.

Всередині потяга пасажир буквально опиняється у пастці. Якщо ворожий дрон атакуватиме вагон — пасажири не зможуть з нього вибратись.

.Раніше Новини.LIVE розповідали, чому українці не можуть придбати квитки на частину потягів після 1 вересня. Перевізник проводить планове коригування графіка руху на осінній період, адже змінюється сезонний пасажиропотік. В УЗ порекомендували пасажирам поставити сповіщення в додатку.

Також Новини.LIVE писали, в яких саме випадках квитки Укрзалізниці доведеться повертати лише через касу. Відповідні обмеження були запроваджені задля боротьби з перекупами. При цьому під час повернення квитків до залізничної каси проводиться додаткова перевірка і контроль, який значно ускладнює подібні зловживання.