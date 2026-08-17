Подорож з УЗ: чому не доступні квитки на потяг після 1 вересня

Потяг Укрзалізниця. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Навіть наприкінці літа купівля квитків на потяг залишається справжнім квестом. Крім того, Росія продовжує знижувати рухомий склад Укрзалізниці. Перевізник попередив пасажирів про закритий продаж на деяких напрямках.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Куди зникли квитки УЗ

Одна з пасажирок розповіла, що планувала придбати з Івано-Франківська до Дніпра. Вона не змогла викупити місця на перше вересня та поцікавилась у перевізника, чи не буде призначено додаткові рейси на ці дати.

В Укрзалізниці пояснили, що з 1 вересня завершується сезон літніх пасажирських перевезень. У зв'язку з цим проводить планове коригування графіка руху на осінній період, адже змінюється сезонний пасажиропотік.

В компанії переглянуть періодичність курсування окремих поїздів, їхні маршрути, кількість вагонів, рухомий склад перерозподіляється на напрямки, де він буде найбільш потрібний восени.

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Перевізник пояснив, що саме через планове коригування на частину поїздів після 1 вересня продаж поки не відкритий. В УЗ порекомендували пасажирці поставити сповіщення в додатку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.

Також Новини.LIVE писали, чим RIC вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Туристка показала умови в купе потягу Київ-Варшава. Пасажирка зізналась, що в цьому купе доволі тісно і їхати втрьох там дуже не зручно.