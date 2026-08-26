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Головна Транспорт В УЗ розповіли, коли квитки доведеться повертати лише через касу

В УЗ розповіли, коли квитки доведеться повертати лише через касу

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 10:36
Квитки УЗ: в яких випадках їх доведеться повертати через касу
Пасажирb чекають на свій потяг на вокзалі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці часто обирають для поїздок всередині країни та за кордон потяги. Проте в розпал війни важко будувати плани, крім того, Росія продовжує атакувати залізницю. На щастя, за політикою Укрзалізниці пасажири мають право отримати часткову компенсацію за повернення квитків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

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Повернення квитків УЗ

Одна з пасажирок поскаржилась на те, що не змогла повернути квиток через додаток Укрзалізниці за годину до відправлення потягу. Її вдалося його здати до залізничної каси за 10 хвилини до відправлення рейсу і отримала 40% від його вартості.

Мандрівниця запитала у компанії, чому за такий короткий проміжок часу не можна повернути посадковий талон, адже його зможе викупити той, кому він дуже потрібний.

В УЗ розповіли, що такі обмеження були запроваджені задля боротьби з перекупами.

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"Були випадки, коли квитки масово викуповувалися, а потім поверталися в останні хвилини або перепродавалися, що створювало штучний дефіцит для інших пасажирів", — йдеться в повідомленні.

В компанії пояснили, що під час повернення квитків до залізничної каси проводиться додаткова перевірка і контроль, який значно ускладнює подібні зловживання.

Яка сума повертається після повернення квитків

В УЗ розповіли, що повертається від 50% до 100% від загальної вартості квитка без урахування комісійних зборів. 

Якщо повертати за понад 20 днів до відправлення, то повертається повна вартість, без врахування комісійних зборів.

  •  за 15–20 днів — 100%. ​​Якщо продаж відкрився за 40 або більше днів до відправлення — 95%.

  • за 10–14 днів — 90%. ​​Якщо продаж відкрився за 19 або менше днів до відправлення — 95%.

  • за 5–9 днів — 75%. Якщо продаж відкрився менш ніж за 10 днів до відправлення — 100%;

  • за 1–4 дні — 50%.

За менш ніж за добу, але не пізніше ніж за 1 годину до відправлення — пасажиру повертається лише вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можна отримати загублені в потязі Укрзалізниці речі Новою поштою. Річ у тім, що забрати її можна лише особисто, підтвердивши свою особу та право на річ, або уповноважити іншу особу на отримання. Тому відправка будь-якою є неможливою. Крім того, пасажир має сплатити за зберігання загубленої речі.

Також Новини.LIVE писали, як заощадити на залізничних квитках з Києва до Будапешта. Зокрема, замість 4 000 грн заплатити всього за 1 155 грн. Українці мають право придбати квиток солідарності.

Укрзалізниця поїзди квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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