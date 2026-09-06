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Главная Транспорт В Укрзализныце напомнили, как действовать в случае эвакуации из поезда

В Укрзализныце напомнили, как действовать в случае эвакуации из поезда

Ua ru
6 сентября 2026 14:25
Угроза в поезде УЗ: правила эвакуации пассажиров
Эвакуация из поезда Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Россия производит систематические удары железнодорожной инфраструктуры в Украине. Из-за опасности Укрзализныця вынуждена отслеживать ситуацию, перестраивать графики и маршруты, а также эвакуировать пассажиров из поезда. Перевозчик напомнил, как следует действовать в случае соответствующей угрозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

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Правила эвакуации из поезда Укрзализныци

Одна из пассажирок пожаловалась, как железнодорожники проводят эвакуацию. Она рассказала, что в поезде 148 Одесса-Житомир, путешественникам приходилось 5 раз покидать поезд, однако проводник не предоставил важных инструкций, куда идти и где искать укрытие.

"Большинство людей просто стояло у поезда, не зная что делать. Зато в конце поездки проводник сделал странное замечание, что я неправильно сложила плед. Вот и вся коммуникация. Все путешествие чувствовало себя максимально растерянным", — поделилась пассажирка.

В Укрзализныце объяснили, что во время эвакуации важно не только покинуть вагон, но и отойти от поезда на безопасное расстояние (100-200 метров) и следовать до ближайшего укрытия, если оно есть.

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В частности, на открытых участках могут использоваться природные укрытия: рельеф местности, выемки, насыпи и т.п. При прямой угрозе пассажирам нужно пригнуться или лечь, прикрыв голову от обломков руками.

Внутри поезда пассажир буквально оказывается в ловушке. Если вражеский дрон будет атаковать вагон, пассажиры не смогут из него выбраться.

.Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему украинцы не могут приобрести билеты на часть поездов после 1 сентября . Перевозчик проводит плановую корректировку графика движения на осенний период, ведь меняется сезонный пассажиропоток. В УЗ порекомендовали пассажирам поставить уведомление в приложении.

Также Новини.LIVE писали, в каких именно случаях билеты "Укрзализныци" придется возвращать только через кассу . Соответствующие ограничения были предприняты для борьбы с перекупами. При этом при возвращении билетов в железнодорожную кассу проводится дополнительная проверка и контроль, значительно усложняющий подобные злоупотребления.

Укрзализныця поезда война в Украине
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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