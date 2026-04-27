УЗ отримала 6 нових купейних вагонів: чим вони зручні для пасажирів та який вигляд мають

Нові вагони Укрзалізниці. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Подорожі Укрзалізницею стануть ще комфортнішими. Компанія отримала 6 нових купейних вагонів українського виробництва. Їх запустять у складі флагманського поїзда, який перевізник презентує 28 квітня.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України в Telegram, передає Новини.LIVE.

Нові вагони купе УЗ

У відомства повідомили, що до кінця року на маршрутах з'явиться ще 60 нових вагонів. Ці 6 вагонів — перша партія зі 100 вагонів, замовлених у 2025 році у Крюківського вагонобудівного заводу.

У межах системного оновлення передбачено виготовлення:

88 купейних вагонів;

7 — інклюзивних;

5 — нового покоління з подовженим на 20 років терміном служби.

Вагони будуть за рахунок держбюджету, на них планують витратити близько 6,5 млрд гривень.

"Нові вагони зараз — це перша необхідність, адже ворог щодня бʼє по рухомому складу УЗ, намагаюсь послабити логістичні спроможності всієї країни", — підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Нові вагони обладнані всіма зручностями для пасажирів:

якісні полиці;

системи кондиціонування;

сповивальні столики;

дитячі манежі;

пандуси.

"У кожному купе є шахова дошка, а на верхніх полицях — індивідуальні столики з місцем для пляшки з водою або підсклянника", — йдеться у повідомленні.

Нові купе УЗ. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Туалети в нових купе УЗ. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Місця в нових купе УЗ. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Крім того у нових вагонах буде встановлена покращена акумуляторна батарея, яка триматиме комфортну температуру ще до посадки.

Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, до будівництва вагонів було залучено понад 150 українських підприємств, зокрема прифронтових і релокованих — це дозволило забезпечити робочими місцями 10 тисяч українців. Вона додала, що виготовлений в Україні продукт працює на економіку та логістику всередині держави.

