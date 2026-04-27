Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт В Україні з'явилися нові купейні вагони: який вигляд вони мають (фото)

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 14:37
УЗ отримала 6 нових купейних вагонів: чим вони зручні для пасажирів та який вигляд мають
Нові вагони Укрзалізниці. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Подорожі Укрзалізницею стануть ще комфортнішими. Компанія отримала 6 нових купейних вагонів українського виробництва. Їх запустять у складі флагманського поїзда, який перевізник презентує 28 квітня.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України в Telegram, передає Новини.LIVE.

Нові вагони купе УЗ

У відомства повідомили, що до кінця року на маршрутах з'явиться ще 60 нових вагонів. Ці 6 вагонів — перша партія зі 100 вагонів, замовлених у 2025 році у Крюківського вагонобудівного заводу.

У межах системного оновлення передбачено виготовлення:

  • 88 купейних вагонів;
  • 7 — інклюзивних;
  • 5 — нового покоління з подовженим на 20 років терміном служби.

Вагони будуть за рахунок держбюджету, на них планують витратити близько 6,5 млрд гривень.

Читайте також:

"Нові вагони зараз — це перша необхідність, адже ворог щодня бʼє по рухомому складу УЗ, намагаюсь послабити логістичні спроможності всієї країни", — підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Нові вагони обладнані всіма зручностями для пасажирів:

  • якісні полиці;
  • системи кондиціонування;
  • сповивальні столики;
  • дитячі манежі;
  • пандуси.

"У кожному купе є шахова дошка, а на верхніх полицях — індивідуальні столики з місцем для пляшки з водою або підсклянника", — йдеться у повідомленні.

- фото 1
Нові купе УЗ. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України
- фото 2
Туалети в нових купе УЗ. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України
- фото 3
Місця в нових купе УЗ. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Крім того у нових вагонах буде встановлена покращена акумуляторна батарея, яка триматиме комфортну температуру ще до посадки.

Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, до будівництва вагонів було залучено понад 150 українських підприємств, зокрема прифронтових і релокованих — це дозволило забезпечити робочими місцями 10 тисяч українців. Вона додала, що виготовлений в Україні продукт працює на економіку та логістику всередині держави.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можуть пасажири без дітей купувати квитки у дитячі вагони Укрзалізниці. В УЗ запевнили, що пасажирів без дітей не пускають у такі вагони. Проте деякі користувачі свтерджують, що особисто були свідками, як жінки без дітей їхали в дитячому купе. 

Також Новини.LIVE писали, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Мандрівники розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. За допомогою деяких лайфхаків інколи можна зекономити до 500 гривень.

Укрзалізниця поїзди вагон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації