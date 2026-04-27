УЗ получила 6 новых купейных вагонов: чем они удобны для пассажиров и как выглядят

В Украине появились новые купейные вагоны: как они выглядят (фото)
Путешествия по Укрзализныце станут еще более комфортными. Компания получила 6 новых купейных вагонов украинского производства. Их запустят в составе флагманского поезда, который перевозчик презентует 28 апреля.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины в Telegram, передает Новини.LIVE.
Новые вагоны купе УЗ
В ведомстве сообщили, что до конца года на маршрутах появится еще 60 новых вагонов. Эти 6 вагонов — первая партия из 100 вагонов, заказанных в 2025 году у Крюковского вагоностроительного завода.
В рамках системного обновления предусмотрено изготовление:
- 88 купейных вагонов;
- 7 —инклюзивных;
- 5 — нового поколения с продленным на 20 лет сроком службы.
Вагоны будут за счет госбюджета, на них планируют потратить около 6,5 млрд гривен.
"Новые вагоны сейчас - это первая необходимость, ведь враг ежедневно бьет по подвижному составу УЗ, пытаюсь ослабить логистические возможности всей страны", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Новые вагоны оборудованы всеми удобствами для пассажиров:
- качественные полки;
- системы кондиционирования;
- пеленальные столики;
- детские манежи;
- пандусы.
"В каждом купе есть шахматная доска, а на верхних полках — индивидуальные столики с местом для бутылки с водой или подстаканника", — говорится в сообщении.
Кроме того, в новых вагонах будет установлена улучшенная аккумуляторная батарея, которая будет держать комфортную температуру еще до посадки.
Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, к строительству вагонов было привлечено более 150 украинских предприятий, в частности прифронтовых и релокованих — это позволило обеспечить рабочими местами 10 тысяч украинцев. Она добавила, что изготовленный в Украине продукт работает на экономику и логистику внутри государства.
