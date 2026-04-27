УЗ получила 6 новых купейных вагонов: чем они удобны для пассажиров и как выглядят

Новые вагоны Укрзализныци. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Путешествия по Укрзализныце станут еще более комфортными. Компания получила 6 новых купейных вагонов украинского производства. Их запустят в составе флагманского поезда, который перевозчик презентует 28 апреля.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины в Telegram, передает Новини.LIVE.

Новые вагоны купе УЗ

В ведомстве сообщили, что до конца года на маршрутах появится еще 60 новых вагонов. Эти 6 вагонов — первая партия из 100 вагонов, заказанных в 2025 году у Крюковского вагоностроительного завода.

В рамках системного обновления предусмотрено изготовление:

88 купейных вагонов;

7 —инклюзивных;

5 — нового поколения с продленным на 20 лет сроком службы.

Вагоны будут за счет госбюджета, на них планируют потратить около 6,5 млрд гривен.

"Новые вагоны сейчас - это первая необходимость, ведь враг ежедневно бьет по подвижному составу УЗ, пытаюсь ослабить логистические возможности всей страны", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Новые вагоны оборудованы всеми удобствами для пассажиров:

качественные полки;

системы кондиционирования;

пеленальные столики;

детские манежи;

пандусы.

"В каждом купе есть шахматная доска, а на верхних полках — индивидуальные столики с местом для бутылки с водой или подстаканника", — говорится в сообщении.

Новые купе УЗ. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Туалеты в новых купе УЗ. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Места в новых купе УЗ. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Кроме того, в новых вагонах будет установлена улучшенная аккумуляторная батарея, которая будет держать комфортную температуру еще до посадки.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, к строительству вагонов было привлечено более 150 украинских предприятий, в частности прифронтовых и релокованих — это позволило обеспечить рабочими местами 10 тысяч украинцев. Она добавила, что изготовленный в Украине продукт работает на экономику и логистику внутри государства.

