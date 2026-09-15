Leo Express запустив акцію "1+50% знижка на другий квиток": як скористатися

Потяг Leo Express. Фото: Leo Express/Facebook

Чеський приватний оператор Leo Express дає можливість доступно мандрувати Європою. Перевізник повернув спеціальну пропозицію "1+50% знижка на другий квиток" для спільних подорожей. Мандрівники можуть заощадити 50% відсотків на другий квиток на всі міжміські та міжнародні автобусні й залізничні маршрути компанії.

Про це йдеться на офіційному сайті Leo Express, інформує Новини.LIVE.

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Нова акція від Leo Express

У пасажирів з'явилась чудова можливість вирушити удвох назустріч осіннім пригодам за кордон та насолодитися барвистими містами та природою.

Осіння акція діє на всі поїзди та автобуси далекого сполучення. Щоб скористатися пропозицією перевізника необхідно введіть промокод LE50 під час оплати квитків на офіційному сайті перевізника або у фірмовому застосунку.

Вартість квитків на популярні напрямки:

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Прага – Краків — від 2,5 євро;

Прага – Оломоуць — від 3,7 євро;

Острава – Прага — від 6,6 євро;

Кошице – Оломоуць — від 8,7 євро.

Акція діє з 14 по 18 вересня 2026 року та поширюється на поїздки до 12 грудня 2026 року.

Знижка 50 % на кожен другий квиток, діє для всіх тарифів у класах Economy, Economy Sleeper та Economy Sleeper Lady за умови придбання парної кількості квитків на один і той самий рейс. У разі поєднання тарифів у замовленні знижка застосовується до найдешевшого квитка.

Квитки можна повернути лише разом (2 пасажири, знижка 1+50%) не пізніше ніж за 24 години до відправлення рейсу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як дешево мандрувати потягами Європою. Зокрема, квитки перевізника Leo Express із Праги до Німеччини обійдуться всього у 10 євро. Потягами Leo Express також можна вигідно подорожувати з Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Ерфурта, Готи, Азінаха, Фульди, Ганнау і Бад Шандау.

Також Новини.LIVE писали, що УЗ та Renfe запустили міжнародний рейс Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Потяг зупинятиметься у багатьох містах Польщі та Німеччини. Ціни на квитки стартують від 15 євро.