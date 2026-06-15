Атака Росії 15 червня: які потяги УЗ затримуються через удари

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок атаки Росії в ніч проти 15 вересня було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Внаслідок ударів та вимушеної евакуації пасажирів, в Україні затримується низка потягів Укрзалізниці. Середній час затримки рейсів 3-4 години.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передають Новини.LIVE.

Які потяги УЗ затримуються через атаку РФ

Перевізник попередив пасажирів, що низка поїздів рухається із затримкою. Попри удари, рух поїздів далекого сполучення між містами було збережено, поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку.

Відхилення в графіку фіксується щодо рейсів:

53/54 Одеса — Дніпро +3.50 годин;

75/76 Кривий Ріг — Київ +3.30 годин;

21/22 Харків — Львів +3.30 годин;

65/66 Київ — Суми +3.30 годин;

7/8 Одеса — Харків +3 години;

39/40 Запоріжжя — Солотвино +3.40 години;

45/46 Харків — Ужгород +3.30 години;

21/22 Львів — Харків +3.15 години.

Актуальну інформацію щодо затримок потягів Укрзалізниці можна перевірити на порталі "УЗ Веземо", на офіційному сайті та в додатку УЗ, а також за допомогою офіційних чат-ботів компанії у Viber та Telegram.

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В компанії додали, що нині залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, адаптують маршрути, аби доставити пасажирів до пунктів призначення якомога швидше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що квитки на поїзди до Польщі тимчасово зникли з продажу. Українці масово скаржаться на неможливість дістатися залізницею до сусідньої країни. В Укрзалізниці назвали причину цієї проблеми.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.