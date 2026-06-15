Атака России 15 июня: какие поезда УЗ задерживаются из-за ударов

Поезд "Укрзализныци". Фото: Новини.LIVE

В результате атаки России в ночь на 15 сентября была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за ударов и вынужденной эвакуации пассажиров в Украине задерживается ряд поездов "Укрзализныци". Средняя задержка рейсов составляет 3–4 часа.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передают Новини.LIVE.

Какие поезда УЗ задерживаются из-за атаки РФ

Перевозчик предупредил пассажиров, что ряд поездов движется с задержкой. Несмотря на удары, движение поездов дальнего следования между городами было сохранено, поезда курсируют до Днепра и в обратном направлении.

Отклонения в графике фиксируются по рейсам:

53/54 Одесса — Днепр +3,50 часа;

75/76 Кривой Рог — Киев +3,30 часа;

21/22 Харьков — Львов +3,30 часа;

65/66 Киев — Сумы +3,30 часа;

7/8 Одесса — Харьков +3 часа;

39/40 Запорожье — Солотвино +3,40 часа;

45/46 Харьков — Ужгород +3,30 часа;

21/22 Львов — Харьков +3,15 часа.

Актуальную информацию о задержках поездов Укрзализныци можно проверить на портале«УЗ Веземо», на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.

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В компании добавили, что сейчас железнодорожники работают над устранением повреждений, используют вспомогательные локомотивы, адаптируют маршруты, чтобы доставить пассажиров к пунктам назначения как можно быстрее.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что билеты на поезда в Польшу временно исчезли из продажи. Украинцы массово жалуются на невозможность добраться по железной дороге в соседнюю страну. В Укрзализныце назвали причину этой проблемы.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.