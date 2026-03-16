Транспорт У РФ ще одна авіакомпанія може втратити ліцензію

У РФ ще одна авіакомпанія може втратити ліцензію

Дата публікації: 16 березня 2026 17:48
В РФ ще одна авіакомпанія може втратити ліцензію
Літак Azur Air. Фото: росЗМІ

Літаки найбільшої російської чартерної компанії Azur Air потроху перетворюються на металобрухт. Зокрема, "Росавіація" обмежила компанії термін дії сертифіката експлуатанта. Літаки перевізника почали дуже часто ламатися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Moscow Times.

Відповідне рішення було прийняте за підсумками позапланової перевірки, проведеної Ространснаглядом з 19 лютого по 5 березня після серії авіаційних інцидентів із літаками Boeing 757 та Boeing 767 на початку 2026 року. 

Інспектори перевірили стан парку повітряних суден та виявили ряд порушень законодавства. Попри небезпеку — російська авіакомпанія не скасовує рейси.

Втім, якщо Azur Air не усуне усі порушення — її сертифікат експлуатанта анулюють. Російській авіакомпанії треба терміново підвищити рівень безпеки польотів, провести внутрішній аудит підрозділів, відповідальних за підтримання льотної придатності та обслуговування авіатехніки, а також скоротити кількість рейсів.

Як повідомляла російська газети "Ведомости", з початку цього року почали доволі часто ламатися літаки Azur Air Boeing 757 і Boeing 767:

  • 23 січня один з літаків під час рейсу Пхукет — Барнаул екстрено сів в Китаї через відмову двигуна;
  • 28 січня літак з Нячанга до Іркутська вимушено сів через витік масла;
  • 27 лютого на рейсі Фукуока — Казань у літака авіакомпанії стався помпаж двигуна.

Раніше ми розповідали, що одна з найбільших у світі авіакомпаній Emirates відмовила росіянам в посадці на літак. Вони не змогли вилетіти рейсом зі столиці Мальдів Мале до Дубая (ОАЕ) через своє громадянство.

Через відмову громадяни країни-агресорки вимушені були самостійно шукати житло та оплачувати його зі свого гаманця. Росіян навіть не впустили всередину терміналу — їм заявили, що вони заважають проходу інших пасажирів.

Також писали, що 200 російських туристів попросили залишити круїзний лайнер Celestyal Journey, який застряг у Катарі через війну на Близькому Сході. 

Жителів країни-агресорки кинули напризволяще, адже усі авіарейси в ОАЕ було скасовано, аеропорт у Катарі закритий, а дістатися до Дубая через постійні атаки Ірана було нереально.

авіарейси подорож літаки безпека Росія
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
