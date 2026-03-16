В РФ ще одна авіакомпанія може втратити ліцензію

Літаки найбільшої російської чартерної компанії Azur Air потроху перетворюються на металобрухт. Зокрема, "Росавіація" обмежила компанії термін дії сертифіката експлуатанта. Літаки перевізника почали дуже часто ламатися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Moscow Times.

Azur Air може втратити ліцензію

Відповідне рішення було прийняте за підсумками позапланової перевірки, проведеної Ространснаглядом з 19 лютого по 5 березня після серії авіаційних інцидентів із літаками Boeing 757 та Boeing 767 на початку 2026 року.

Інспектори перевірили стан парку повітряних суден та виявили ряд порушень законодавства. Попри небезпеку — російська авіакомпанія не скасовує рейси.

Втім, якщо Azur Air не усуне усі порушення — її сертифікат експлуатанта анулюють. Російській авіакомпанії треба терміново підвищити рівень безпеки польотів, провести внутрішній аудит підрозділів, відповідальних за підтримання льотної придатності та обслуговування авіатехніки, а також скоротити кількість рейсів.

Як повідомляла російська газети "Ведомости", з початку цього року почали доволі часто ламатися літаки Azur Air Boeing 757 і Boeing 767:

23 січня один з літаків під час рейсу Пхукет — Барнаул екстрено сів в Китаї через відмову двигуна;

28 січня літак з Нячанга до Іркутська вимушено сів через витік масла;

27 лютого на рейсі Фукуока — Казань у літака авіакомпанії стався помпаж двигуна.

