В РФ еще одна авиакомпания может лишиться лицензии
Самолеты крупнейшей российской чартерной компании Azur Air понемногу превращаются в металлолом. В частности, "Росавиация" ограничила компании срок действия сертификата эксплуатанта. Самолеты перевозчика начали очень часто ломаться.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Moscow Times.
Azur Air может потерять лицензию
Соответствующее решение было принято по итогам внеплановой проверки, проведенной Ространснадзором с 19 февраля по 5 марта после серии авиационных инцидентов с самолетами Boeing 757 и Boeing 767 в начале 2026 года.
Инспекторы проверили состояние парка воздушных судов и обнаружили ряд нарушений законодательства. Несмотря на опасность — российская авиакомпания не отменяет рейсы.
Впрочем, если Azur Air не устранит все нарушения — ее сертификат эксплуатанта аннулируют. Российской авиакомпании надо срочно повысить уровень безопасности полетов, провести внутренний аудит подразделений, ответственных за поддержание летной годности и обслуживание авиатехники, а также сократить количество рейсов.
Как сообщала российская газеты "Ведомости", с начала этого года начали довольно часто ломаться самолеты Azur Air Boeing 757 и Boeing 767:
- 23 января один из самолетов во время рейса Пхукет — Барнаул экстренно сел в Китае из-за отказа двигателя;
- 28 января самолет из Нячанга в Иркутск вынужденно сел из-за утечки масла;
- 27 февраля на рейсе Фукуока — Казань у самолета авиакомпании произошел помпаж двигателя.
