Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В РФ еще одна авиакомпания может лишиться лицензии

В РФ еще одна авиакомпания может лишиться лицензии

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 17:48
Самолет Azur Air. Фото: росСМИ

Самолеты крупнейшей российской чартерной компании Azur Air понемногу превращаются в металлолом. В частности, "Росавиация" ограничила компании срок действия сертификата эксплуатанта. Самолеты перевозчика начали очень часто ломаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Moscow Times.

Реклама
Соответствующее решение было принято по итогам внеплановой проверки, проведенной Ространснадзором с 19 февраля по 5 марта после серии авиационных инцидентов с самолетами Boeing 757 и Boeing 767 в начале 2026 года.

Инспекторы проверили состояние парка воздушных судов и обнаружили ряд нарушений законодательства. Несмотря на опасность — российская авиакомпания не отменяет рейсы.

Впрочем, если Azur Air не устранит все нарушения — ее сертификат эксплуатанта аннулируют. Российской авиакомпании надо срочно повысить уровень безопасности полетов, провести внутренний аудит подразделений, ответственных за поддержание летной годности и обслуживание авиатехники, а также сократить количество рейсов.

Как сообщала российская газеты "Ведомости", с начала этого года начали довольно часто ломаться самолеты Azur Air Boeing 757 и Boeing 767:

  • 23 января один из самолетов во время рейса Пхукет — Барнаул экстренно сел в Китае из-за отказа двигателя;
  • 28 января самолет из Нячанга в Иркутск вынужденно сел из-за утечки масла;
  • 27 февраля на рейсе Фукуока — Казань у самолета авиакомпании произошел помпаж двигателя.

Ранее мы рассказывали, что одна из крупнейших в мире авиакомпаний Emirates отказала россиянам в посадке на самолет. Они не смогли вылететь рейсом из столицы Мальдив Мале в Дубай (ОАЭ) из-за своего гражданства.

Из-за отказа граждане страны-агрессора вынуждены были самостоятельно искать жилье и оплачивать его из своего кошелька. Россиян даже не впустили внутрь терминала — им заявили, что они мешают проходу других пассажиров.

Также писали, что 200 российских туристов попросили покинуть круизный лайнер Celestyal Journey, который застрял в Катаре из-за войны на Ближнем Востоке.

Жителей страны-агрессора бросили на произвол судьбы, ведь все авиарейсы в ОАЭ были отменены, аэропорт в Катаре закрыт, а добираться до Дубая из-за постоянных атак Ирана было нереально.

авиарейсы путешествие самолеты безопасность Россия
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации