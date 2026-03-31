В Праге обновили одну из самых популярных станций метро

Модернизированная станция метро Českomoravská в Праге. Фото: DPP

В Чехии была обновлена одна из станций метрополитена. Оператор общественного транспорта DPP завершил модернизацию станции Českomoravská в Праге. Были проведены не только подземные, но и наземные работы, включая внешнюю облицовку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RAILWAY PRO.

Станция Českomoravská расположена на линии B пражского метро, в районе Либень 9-го округа чешской столицы, была открыта доля пассажиров 20 марта после 1,5 лет ремонтных работ. Она является важным городским транспортным узлом с большим пассажиропотоком.

Во время реконструкции станция пражского метро была разобрана до основной конструкции, которые значительно усилили. Были заменены эскалаторы, система вентиляции и примерно 120 км кабелей, а также установлено 1 600 светодиодных светильников.

Стены украсили 143 вручную изготовленными вручную панелями из сплавленного стекла. Каждая панель является уникальной благодаря технологии изготовления: стеклянный порошок вручную рассыпали между слоями стекла, что во время процесса плавления создало воздушные пузырьки разного размера.

В вестибюле были установлены потолки со светодиодным освещением и фасад из высокоотражающего стекла с картинами.

Вход на станцию метро Českomoravská в Праге. Фото: DPP

Эскалатор на станции метро Českomoravská в Праге. Фото: DPP

Платформа на станции метро Českomoravská в Праге. Фото: DPP

Туалеты в метро стали доступными для людей с инвалидностью, кроме того были подготовлены конструкции для установки лифтов, которые будут расположены в конце центрального вестибюля платформы.

Частые вопросы

Как работает в апреле 2026 года метро в Праге?

Пражское метро открывает свои двери ежедневно в 5 утра, а последний поезд развозит пассажиров около полуночи. В пиковые часы поезда курсируют каждые 2-3 минуты, а в непопулярное время и по выходным — около 5 минут.

Сколько стоит проезд в метро Праги в апреле 2026 года?

Тарифы на проезд в метро зависят от типа билета. В частности, можно приобрести проездной на 30 и 90 минут, а также на одни и 3 суток.

Цены стартуют от 36 крон (примерно 75 гривен). При этом на билетах, приобретенных через приложение PID Litacka можно сэкономить от 3 до 10 крон (6 — 21 гривны).

