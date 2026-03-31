Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Праге обновили одну из самых популярных станций метро

В Праге обновили одну из самых популярных станций метро

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 11:07
Модернизированная станция метро Českomoravská в Праге. Фото: DPP

В Чехии была обновлена одна из станций метрополитена. Оператор общественного транспорта DPP завершил модернизацию станции Českomoravská в Праге. Были проведены не только подземные, но и наземные работы, включая внешнюю облицовку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RAILWAY PRO.

В Чехии обновили станцию метро

Станция Českomoravská расположена на линии B пражского метро, в районе Либень 9-го округа чешской столицы, была открыта доля пассажиров 20 марта после 1,5 лет ремонтных работ. Она является важным городским транспортным узлом с большим пассажиропотоком.

Во время реконструкции станция пражского метро была разобрана до основной конструкции, которые значительно усилили. Были заменены эскалаторы, система вентиляции и примерно 120 км кабелей, а также установлено 1 600 светодиодных светильников.

Стены украсили 143 вручную изготовленными вручную панелями из сплавленного стекла. Каждая панель является уникальной благодаря технологии изготовления: стеклянный порошок вручную рассыпали между слоями стекла, что во время процесса плавления создало воздушные пузырьки разного размера.

Читайте также:

В вестибюле были установлены потолки со светодиодным освещением и фасад из высокоотражающего стекла с картинами.

Вход на станцию метро Českomoravská в Праге. Фото: DPP
Эскалатор на станции метро Českomoravská в Праге. Фото: DPP
Платформа на станции метро Českomoravská в Праге. Фото: DPP

Туалеты в метро стали доступными для людей с инвалидностью, кроме того были подготовлены конструкции для установки лифтов, которые будут расположены в конце центрального вестибюля платформы.

Ранее Новини.LIVE писали, какие станции метро в Киеве могут спасти жизни в случае ядерной угрозы. В список вошли 3 старейшие станции, которые строили не только как транспортный узел, но и укрытие от сильных взрывов на случай войны.

Также Новини.LIVE рассказывали, в какой стране мира расположен самый большой метрополитен. Он простирается более чем на 800 километров и насчитывает более 500 станций, которые соединяют густонаселенные районы мегаполиса. Его поезда ежедневно перевозят более 10 миллионов пассажиров.

Частые вопросы

Как работает в апреле 2026 года метро в Праге?

Пражское метро открывает свои двери ежедневно в 5 утра, а последний поезд развозит пассажиров около полуночи. В пиковые часы поезда курсируют каждые 2-3 минуты, а в непопулярное время и по выходным — около 5 минут.

Сколько стоит проезд в метро Праги в апреле 2026 года?

Тарифы на проезд в метро зависят от типа билета. В частности, можно приобрести проездной на 30 и 90 минут, а также на одни и 3 суток.

Цены стартуют от 36 крон (примерно 75 гривен). При этом на билетах, приобретенных через приложение PID Litacka можно сэкономить от 3 до 10 крон (6 — 21 гривны).

Чехия метрополитен станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации