Понад 500 станції: країна з найбільшою підземкою світу

Головна Транспорт Понад 500 станцій: країна з найбільшою підземкою світу

Понад 500 станцій: країна з найбільшою підземкою світу

Дата публікації: 31 березня 2026 07:32
Станції метрополітену китайського Шанхая. Фото: Tripadvisor

Найбільший метрополітен у світі розташований в китайському місті Шанхай. Він є справжнім гігантським підземним лабіринтом, який лякає своїми масштабами туристів. Китайська підземка стрімко розвивається.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про метро Шанхая.

Найбільше метро у світі

Шанхайський метрополітен простягається на понад 800 кілометрів та нараховує понад 500 станцій, які з'єднують густонаселені райони мегаполісу.

Метрополітен постійно розбудовується. Зокрема, окрім ліній 1 та 2, побудованих у 1990-х роках, 98% маршрутів з'явились протягом останніх двох десятиліть. Щоденно потяги шанхайського метро перевозить понад 10 мільйонів пасажирів.

Метро Шанхая вражає не тільки масштабом, а й інноваціями. Тут курсують безпілотні потяги, а на станціях все обладнано за останнім словом техніки — від сканерів обличчя до інтерактивних карт.

Завдяки технологіям потяги тут завжди рухаються без затримок, крім того повна автоматизація дозволяє виключити людський фактор.

Станції шанхайського метрополітену виглядають як витвори сучасного мистецтва. Тут встановлені скляні куполи, величезні інтерактивні екрани та унікальні світлові інсталяції.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 2026 році вартість проїзду в шанхайському метро залишається досить доступною. Вона складає від 2 до 9 юанів за поїздку (приблизно 0,36–1,60 долара чи 15-70 гривень) залежно від відстані.

Раніше Новини.LIVE писали про найглибшу станцію метро у світі. Вона розташована в Китаї на глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам. Пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до потягів. 

Також Новини.LIVE розповідали, чому в Дніпрі побудували найкомпактніше метро лише з 6 станцій. Коли складали його проєкт, організатори керувалися не ідеєю прокласти лінії через все місто, а щоб з'єднати промислові райони Дніпра. Наразі попри виділене фінансування роботи з розбудови підземки припинилися.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
