PKP Intercity оновив рухомий склад: чим зручні нові потяги в Польщі

Пасажирка чекає на потяг PKP Intercity. Фото: PKP Intercity, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Компанія PKP Intercity отримала останні 50 вагонів Combo. Вони були модернізовані компанією H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych у Познані (FPS Rail Vehicle Factory Poznań). Оновлені потяги курсуватимуть під час свят до популярних туристичних курортів, зокрема, Закопаного, Колобжега та Трі-Сіті.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Модернізовані потяги PKP Intercity

Оновлені потяги обладнані зручностями для різних категорій пасажирів: людей з інвалідністю та обмеженою мобільністю, сімей з дітьми та велосипедистів. На початку квітня польський оператор отримав перші вагони, а до кінця травня завершив приймання всіх замовлених одиниць.

Сучасні вагони Combo будуть курсувати на свята на маршрутах:

Познань–Закопане–Познань;

Краків–Колобжег–Краків.

Чим зручні потяги Combo для пасажирів

У модернізованих потягах довелося знизити рівень шуму та покращити якість подорожі. Місця облаштували індивідуальними столиками, розетками, в потягах також буде доступний Wi-Fi.

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У вагонах Combo будуть встановлені автомати з напоями та закусками. Пасажири можуть придбати воду, соки, каву, чай, а також закуски, такі як печиво, батончики або продукти для дітей.

Салон також облаштований для людей з інвалідністю — тут є спеціальний відсік, обладнаний двома місцями для інвалідних візків, триточковими ременями безпеки, кнопками SOS та елементами управління освітленням і клімат-контролем. Інтер'єр оснащений автоматичними дверима та підлогою без порогів. Усі знаки також виконані шрифтом Брайля.

Для сімей з дітьми у вагонах також передбачені додаткові зручності. Сидіння можна об'єднати, щоб створити зону відпочинку, а туалети облаштовані пеленальними столиками.

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