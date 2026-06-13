Stadler представила потяги FLIRT: де вони курсуватимуть та чим унікальні (фото)

У популярній країні ЄС курсуватимуть нові потяги: чим вони здивують
Компанія Stadler представила остаточний проєкт нових регіональних електропоїздів FLIRT. Їх замовили Колеї "Велькопольські" – регіональний залізничний перевізник у Польщі, який обслуговує маршрути у Великопольському воєводстві та сполучає його з сусідніми регіонами.
Про це повідомляє Rail Market, передає Новини.LIVE.
Нові потяги в Польщі
Контракт, підписаний у березні 2026 року, передбачає поставку 20 поїздів FLIRT. Замовлення оцінюється в 130 млн євро (553 млн злотих), а повна вартість контракту з урахуванням обслуговування може сягнути 260 млн євро (1,105 млрд злотих). Вагони будуть виробляти на заводі Stadler Polska у Сєдльце.
Нові поїзди будуть пофарбовані у біло-червоні кольори регіону Великої Полісії та будуть призначені для регіональних перевезень. Кожен поїзд зможе перевозити до 627 пасажирів та розганятися до 160 км/год.
Потяги будуть облаштовані низькою підлогою, системами інформування пасажирів, розетками для гаджетів, кондиціонерами та системами відеоспостереження.
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