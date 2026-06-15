PKP Intercity обновила подвижной состав: чем удобны новые поезда в Польше

Пассажирка ждет поезд PKP Intercity. Фото: PKP Intercity, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Компания PKP Intercity получила последние 50 вагонов Combo. Они были модернизированы компанией H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych в Познани (FPS Rail Vehicle Factory Poznań). Обновленные поезда будут курсировать во время праздников до популярных туристических курортов, в частности, в Закопане, Колобжеге и Три-Сити.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Модернизированные поезда PKP Intercity

Обновленные поезда оборудованы удобствами для различных категорий пассажиров: людей с инвалидностью и ограниченной мобильностью, семей с детьми и велосипедистов. В начале апреля польский оператор получил первые вагоны, а к концу мая завершил приемку всех заказанных единиц.

Современные вагоны Combo будут курсировать в праздничные дни по маршрутам:

Познань–Закопане–Познань;

Краков–Колобжег–Краков.

Чем удобны поезда Combo для пассажиров

В модернизированных поездах удалось снизить уровень шума и улучшить качество путешествия. Места оборудовали индивидуальными столиками, розетками, в поездах также будет доступен Wi-Fi.

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В вагонах Combo будут установлены автоматы с напитками и закусками. Пассажиры могут приобрести воду, соки, кофе, чай, а также закуски, такие как печенье, батончики или продукты для детей.

Салон также оборудован для людей с инвалидностью — здесь есть специальный отсек, оборудованный двумя местами для инвалидных колясок, трехточечными ремнями безопасности, кнопками SOS и элементами управления освещением и климат-контролем. Интерьер оснащен автоматическими дверями и полом без порогов. Все знаки также выполнены шрифтом Брайля.

Для семей с детьми в вагонах также предусмотрены дополнительные удобства. Сиденья можно объединить, чтобы создать зону отдыха, а туалеты оборудованы пеленальными столиками.

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