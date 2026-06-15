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Главная Транспорт В Польше появятся обновленные поезда: где будут курсировать

В Польше появятся обновленные поезда: где будут курсировать

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 12:37
PKP Intercity обновила подвижной состав: чем удобны новые поезда в Польше
Пассажирка ждет поезд PKP Intercity. Фото: PKP Intercity, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Компания PKP Intercity получила последние 50 вагонов Combo. Они были модернизированы компанией H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych в Познани (FPS Rail Vehicle Factory Poznań). Обновленные поезда будут курсировать во время праздников до популярных туристических курортов, в частности, в Закопане, Колобжеге и Три-Сити.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Модернизированные поезда PKP Intercity

Обновленные поезда оборудованы удобствами для различных категорий пассажиров: людей с инвалидностью и ограниченной мобильностью, семей с детьми и велосипедистов. В начале апреля польский оператор получил первые вагоны, а к концу мая завершил приемку всех заказанных единиц.

Современные вагоны Combo будут курсировать в праздничные дни по маршрутам:

  • Познань–Закопане–Познань;
  • Краков–Колобжег–Краков.

Чем удобны поезда Combo для пассажиров

В модернизированных поездах удалось снизить уровень шума и улучшить качество путешествия. Места оборудовали индивидуальными столиками, розетками, в поездах также будет доступен Wi-Fi.

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В вагонах Combo будут установлены автоматы с напитками и закусками. Пассажиры могут приобрести воду, соки, кофе, чай, а также закуски, такие как печенье, батончики или продукты для детей.

Салон также оборудован для людей с инвалидностью — здесь есть специальный отсек, оборудованный двумя местами для инвалидных колясок, трехточечными ремнями безопасности, кнопками SOS и элементами управления освещением и климат-контролем. Интерьер оснащен автоматическими дверями и полом без порогов. Все знаки также выполнены шрифтом Брайля.

Для семей с детьми в вагонах также предусмотрены дополнительные удобства. Сиденья можно объединить, чтобы создать зону отдыха, а туалеты оборудованы пеленальными столиками.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Маршруты пролегают через невероятные горы, озера и замки. Поездка занимает в среднем 2-3 часа.

Также Новини.LIVE писали, что в Польше появятся поезда FLIRT. Они будут курсировать на региональных рейсах. Каждый поезд сможет перевозить до 627 пассажиров и развивать скорость до 160 км/ч.

Польша путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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