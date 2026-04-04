Головна Транспорт В передмісті Києва різко зросли ціни на проїзд: нові тарифи

В передмісті Києва різко зросли ціни на проїзд: нові тарифи

Дата публікації: 4 квітня 2026 15:33
Проїзд в перемісті Києва: в квітні 2026 року різко зросли ціни
Пасажири чекають на зупинці на свою маршрутку. Фото: Новини.LIVE

На тлі війни у Ірані та різкого зростання цін на пальне в передмісті Києва різко зросла вартість проїзду в маршрутках. Зокрема, на деяких маршрутах за проїзд з сусідніх зі столицею міст та сіл доведеться сплатити понад 100 гривень. Для багатьох українців таке зростання витрат на дорогу суттєво вдарить по гаманцю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережу Threads.

В передмісті Києва різко зросла вартість проїзду в маршрутках

Одна з користувачок Мережі розповіла, що проїзд на маршрутки з Ірпеня, Бучі та Ворзеля до Києва зріс одразу до 80+ гривень. Вона зауважила, що стан транспортних засобів залишає бажати краще, крім того немає чіткого розкладу маршрутів.

Користувачі розповідають, що проїзд з Борисполя піднявся до 100-130 гривень. Одна з пасажирок поскаржилась, що зранку ранку їхала з Бучі ще за 70 гривень, а ввечері за поїздку з Києва їй вже довелося платити 95 гривень.

Поїздка з Гостомеля до станції метро "Академмістечко" в Києві зросла до 95 гривень. Дорога з Василькову до столиці обійдеться у 110 гривень, а з Білої Церкви — 250 гривень. Мешканці Вишневого скаржаться, що водії маршруток за 3 кілометри поїздки вже беруть 80 гривень, замість звичних 50 гривень.

Читайте також:
Проїзд до Києва подорожчав: ціни у маршрутках перевищують 100 грн - фото 1
Ціни за проїзд у перемісті Києва. Фото: скриншот
Проїзд до Києва подорожчав: ціни у маршрутках перевищують 100 грн - фото 1
Зросла вартість проїзду в передмісті Києва. Фото: скриншот

Пасажири скаржаться на те, що з новими цінами всю зарплату доведеться витрачати на проїзд. На тиждень витрати на дорогу складатимуть близько 1000 гривень та 4000 гривень на місяць та більше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що експерт із держуправління у сфері містобудування підкреслив різницю між офіційним тарифом у комунальному транспорті та фактичною вартістю поїздки в маршрутці. Приватні перевізники фактично заповнили нішу приміських перевезень, яка не була врегульована.

За його підрахунками валовий дохід від маршрутних перевезень у столиці може становити близько мільярда доларів на рік.

Також Новини.LIVE писали, що ціни на маршрутки також зросли і у самій столиці. Зокрема, за поїздку на маршруті №434 доведеться віддати 20 замість звичних 15 гривень. На 5 гривень проїзд здорожчав також у маршрутках №556.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
