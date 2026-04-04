В пригороде Киева резко выросли цены на проезд: новые тарифы

Дата публикации 4 апреля 2026 15:33
Проезд в перемести Киева: в апреле 2026 года резко выросли цены
Пассажиры ждут на остановке свою маршрутку. Фото: Новини.LIVE

На фоне войны в Иране и резкого роста цен на топливо в пригороде Киева резко возросла стоимость проезда в маршрутках. В частности, на некоторых маршрутах за проезд из соседних со столицей городов и сел придется заплатить более 100 гривен. Для многих украинцев такой рост расходов на дорогу существенно ударит по кошельку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсеть Threads.

В пригороде Киева резко выросла стоимость проезда в маршрутках

Одна из пользовательниц Сети рассказала, что проезд на маршрутки из Ирпеня, Бучи и Ворзеля в Киев вырос сразу до 80+ гривен. Она отметила, что состояние транспортных средств оставляет желать лучшего, кроме того нет четкого расписания маршрутов.

Пользователи рассказывают, что проезд из Борисполя поднялся до 100-130 гривен. Одна из пассажирок пожаловалась, что утром утром ехала из Бучи еще за 70 гривен, а вечером за поездку из Киева ей уже пришлось платить 95 гривен.

Поездка из Гостомеля до станции метро "Академгородок" в Киеве выросла до 95 гривен. Дорога из Василькова в столицу обойдется в 110 гривен, а из Белой Церкви — 250 гривен. Жители Вишневого жалуются, что водители маршруток за 3 километра поездки уже берут 80 гривен, вместо привычных 50 гривен.

Цены за проезд в перемисте Киева. Фото: скриншот
Выросла стоимость проезда в пригороде Киева. Фото: скриншот

Пассажиры жалуются на то, что с новыми ценами всю зарплату придется тратить на проезд. В неделю расходы на дорогу будут составлять около 1000 гривен и 4000 гривен в месяц и более.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что эксперт по госуправлению в сфере градостроительства подчеркнул разницу между официальным тарифом в коммунальном транспорте и фактической стоимостью поездки в маршрутке. Частные перевозчики фактически заполнили нишу пригородных перевозок, которая не была урегулирована.

По его подсчетам валовой доход от маршрутных перевозок в столице может составлять около миллиарда долларов в год.

Также Новини.LIVE писали, что цены на маршрутки также выросли и в самой столице. В частности, за поездку на маршруте №434 придется отдать 20 вместо привычных 15 гривен. На 5 гривен проезд подорожал также в маршрутках №556.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
