Хто тепер зустрічає пасажирів у аеропортах та вокзалах у Казахстані — новинка 2026 року

В одному з аеропортів з’явилися незвичайні "працівники" — чим дивують
Залізничні вокзали та аеропорт столиці Казахстану Астани тепер патрулюють роботи-собаки. У столиці запустили пілотний проєкт із посилення безпеки в місцях масового скупчення людей.
Проєкт розпочався із вокзалів, де завжди великий потік людей, пише Azattyq Ryhy.
Навіщо на вокзалах роботи
Роботи працюють не самі по собі, а разом із поліцейськими: їдуть поруч, "дивляться" навколо і передають картинку в реальному часі.
За даними МВС Казахстану, роботи-собаки оснащені відеокамерами з функцією розпізнавання осіб, що дозволяє ідентифікувати людей, порівнюючи зображення з базами розшуку.
"Також робот-собака оснащений системою звукової трансляції будь-якого текстового змісту, що дозволяє за допомогою голосового попередження повідомляти про порушення", — повідомили в поліції.
Де роботи найбільш корисні
Ідея цього ноу-хау в тому, щоб зняти із живих поліцейських, які працюють на великих транспортних об'єктах, частину навантаження. Роботи не втомлюються, не відволікаються і можуть 24/7 виконувати рутинний контроль.
Фахівці з безпеки кажуть, що такі системи особливо корисні на великих транспортних вузлах — вокзалах та аеропортах, де важливо реагувати швидко і помічати дрібні деталі.
