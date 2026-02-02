Відео
Головна Транспорт В одному з аеропортів з’явилися незвичайні "працівники" — чим дивують

В одному з аеропортів з’явилися незвичайні "працівники" — чим дивують

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 17:53
Хто тепер зустрічає пасажирів у аеропортах та вокзалах у Казахстані — новинка 2026 року
Роботи-собаки патрулюють вокзали. Фото: МВС Казахстану

Залізничні вокзали та аеропорт столиці Казахстану Астани тепер патрулюють роботи-собаки. У столиці запустили пілотний проєкт із посилення безпеки в місцях масового скупчення людей.

Проєкт розпочався із вокзалів, де завжди великий потік людей, пише Azattyq Ryhy.

Читайте також:

Навіщо на вокзалах роботи

Роботи працюють не самі по собі, а разом із поліцейськими: їдуть поруч, "дивляться" навколо і передають картинку в реальному часі.  

За даними МВС Казахстану, роботи-собаки оснащені відеокамерами з функцією розпізнавання осіб, що дозволяє ідентифікувати людей, порівнюючи зображення з базами розшуку.

"Також робот-собака оснащений системою звукової трансляції будь-якого текстового змісту, що дозволяє за допомогою голосового попередження повідомляти про порушення", — повідомили в поліції.

Де роботи найбільш корисні

Ідея цього ноу-хау в тому, щоб зняти із живих поліцейських, які працюють на великих транспортних об'єктах, частину навантаження. Роботи не втомлюються, не відволікаються і можуть 24/7 виконувати рутинний контроль.

Фахівці з безпеки кажуть, що такі системи особливо корисні на великих транспортних вузлах — вокзалах та аеропортах, де важливо реагувати швидко і помічати дрібні деталі.

Раніше ми повідомляли, який вигляд має найкрасивіший аеропорт світу і чому він вважається справжнім шедевром архітектури. 

Також дізнайтеся, коли в ЄС запустять поїзди з надзручними умовами та що в них особливого.

аеропорти робот Казахстан вокзали пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
