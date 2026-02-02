Кто теперь встречает пассажиров в аэропортах и вокзалах в Казахстане — новинка 2026 года

Роботы-собаки патрулируют вокзалы. Фото: МВД Казахстана

Железнодорожные вокзалы и аэропорт столицы Казахстана Астаны теперь патрулируют роботы-собаки. В столице запустили пилотный проект по усилению безопасности в местах массового скопления людей.

Проект начался с вокзалов, где всегда большой поток людей, пишет Azattyq Ryhy.

Зачем на вокзалах роботы

Роботы работают не сами по себе, а вместе с полицейскими: едут рядом, "смотрят" вокруг и передают картинку в реальном времени.

По данным МВД Казахстана, роботы-собаки оснащены видеокамерами с функцией распознавания лиц, что позволяет идентифицировать людей, сравнивая изображения с базами розыска.

"Также робот-собака оснащен системой звуковой трансляции любого текстового содержания, что позволяет с помощью голосового предупреждения сообщать о нарушениях", — сообщили в полиции.

Где роботы наиболее полезны

Идея этого ноу-хау в том, чтобы снять с живых полицейских, которые работают на крупных транспортных объектах, часть нагрузки. Роботы не устают, не отвлекаются и могут 24/7 выполнять рутинный контроль.

Специалисты по безопасности говорят, что такие системы особенно полезны на крупных транспортных узлах — вокзалах и аэропортах, где важно реагировать быстро и замечать мелкие детали.

