Головна Транспорт В одній з найстаріших столиць Європи нарешті збудують метро

В одній з найстаріших столиць Європи нарешті збудують метро

Дата публікації: 30 березня 2026 12:36
В Сербії збудують першу лінію метро. Фото: alstom.com

Найбільша столиця Європи розпочинає реалізацію проєкту з будівництва метрополітену. Місцеві мешканці міста чекали на підземку десятки років. Компанія Alstom підписала контракт на будівництво 1-ї лінії метрополітену в столиці Сербії Белграді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RAILWAY PRO.

В Сербії нарешті збудують метро

Контракт на суму 915 млн євро передбачає будівництво "під ключ" першої лінії метро, яка спочатку з’єднає райони Макішко-Поле та Карабурма.

За даними компанії, проєкт має зменшити навантаження на наземний транспорт та сприяти довгостроковому розвитку міста. Загалом на першій лінії протяжністю 15 кілометрів (з яких 11 кілометрів пролягатимуть у тунелі) мають побудувати 15 станцій.

Маршрут підземки пролягатиме безпосередньо через центр міста, що має допомогти вирішити проблему постійних заторів.

В підземці курсуватимуть 32 безпілотні поїзди Metropolis, кожен із яких складається з трьох вагонів.

Впровадження технології безпілотного метро має зменшити інтервали руху потягів, збільшити пасажиромісткість та підвищити рівень безпеки.

Зокрема, завдяки інтегрованому центру управління та сучасній платформі кібербезпеки інтервали руху потягів складатимуть до 90 секунд.

Компанія Alstom оголосила, що вже офіційно розпочала етап проєктування лінії 1. Наразі невідомі жодні терміни.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
