Главная Транспорт В одной из старейших столиц Европы наконец-то построят метро

В одной из старейших столиц Европы наконец-то построят метро

Дата публикации 30 марта 2026 12:36
В одной из старейших столиц Европы наконец-то построят метро
В Сербии построят первую линию метро. Фото: alstom.com

Крупнейшая столица Европы начинает реализацию проекта по строительству метрополитена. Местные жители города ждали подземку десятки лет. Компания Alstom подписала контракт на строительство 1-й линии метрополитена в столице Сербии Белграде.

В Сербии наконец построят метро

Контракт на сумму 915 млн евро предусматривает строительство "под ключ" первой линии метро, которая сначала соединит районы Макишко-Поле и Карабурма.

По данным компании, проект должен уменьшить нагрузку на наземный транспорт и способствовать долгосрочному развитию города. Всего на первой линии протяженностью 15 километров (из которых 11 километров будут пролегать в тоннеле) должны построить 15 станций.

Маршрут подземки будет пролегать непосредственно через центр города, что должно помочь решить проблему постоянных пробок.

В подземке будут курсировать 32 беспилотных поезда Metropolis, каждый из которых состоит из трех вагонов.

Внедрение технологии беспилотного метро должно уменьшить интервалы движения поездов, увеличить пассажировместимость и повысить уровень безопасности.

В частности, благодаря интегрированному центру управления и современной платформе кибербезопасности интервалы движения поездов будут составлять до 90 секунд.

Компания Alstom объявила, что уже официально начала этап проектирования линии 1. Пока неизвестны никакие сроки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о худших местах в вагонах метро, куда не стоит садиться. Мало кто знает, что в вагонах есть наименее продуваемые зоны. Зная такие хитрости вы не будете рисковать заболеть, добираясь до работы.

Также Новини.LIVE писали о тайне станции метро "Позняки" и ее секретном переходе. О нем знает мало киевлян. За белыми нишами одной из галерей спрятан переход на другую станцию, которую так и не построили.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
