В одній з країні ЄС оновлять рухомий склад: що відомо про нові потяги

Дата публікації: 28 травня 2026 14:00
Renfe запустить нові потяги: який вигляд вони мають (фото)
Нові потяги в Мадриді. Фото: Renfe, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Компанія Renfe завершує процес приймання нових поїздів Stadler для мережі Madrid Cercanías, які стануть найбільшими одиницями у всьому парку рухомого складу іспанського оператора. Перші п'ять з них планують ввести в експлуатацію вже до кінця літа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

Нові потяги в Мадриді

Нові поїзди збільшать пропускну здатність на 20% порівняно з існуючим парком. Вони матимуть одно- та двоповерхові вагони і будуть більш доступними та екологічними.

Renfe замовила у компанії Stadler 79 поїздів на суму понад 1,3 млрд євро. Загалом планується оновити рухомий склад на суму приблизно 3,5 млрд євро.

Нові поїзди матимуть найбільшу місткість — до 912 місць у моделях T100 та до 1 884 місць у T200 (на 20 % більше, ніж у поїздів Civia, які на сьогодні є найбільшими у парку компанії).

Нові потяги Stadler. Фото: Renfe
Салон в потягах Stadler. Фото: Renfe

Компанія очікує отримати перші п'ять поїздів (три 100-метрові та два 200-метрові) у найближчі тижні, а на маршрути вони мають вийти вже до кінця літа.

Ці потяги спочатку курсуватимуть у мережі Madrid Cercanías — системі приміських залізничних перевезень іспанської столиці.

Потяги Stadler — це потяги великої місткості, що поєднують одно- та двоповерхові вагони і можуть адаптуватися до змін у пасажиропотоці — обидві конфігурації можна застосувати за потреби. Вони здатні розганятися до 140 км/год.

Нові поїзди облаштовані низькими платформами для людей з обмеженими можливостями та зонами для велосипедів (до 6 велосипедів у моделі T100 та 18 — у моделі T200) та місцями для дитячих колясок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вже цієї осені новий швидкісний поїзд ICE з’єднає Кельн та Антверпен. Маршрут пролягатиме через 6 популярних міст Європи. Потяги курсуватимуть двічі на день.

Також Новини.LIVE писали, що на залізничних вокзалах Нідерландів запрацює нова система. Штучний інтелект виявлятиме залишений багаж. Такий крок допоможе запобігти перебоям в графіках руху потягах.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
