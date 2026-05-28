Renfe запустить нові потяги: який вигляд вони мають (фото)

Компанія Renfe завершує процес приймання нових поїздів Stadler для мережі Madrid Cercanías, які стануть найбільшими одиницями у всьому парку рухомого складу іспанського оператора. Перші п'ять з них планують ввести в експлуатацію вже до кінця літа.

Нові поїзди збільшать пропускну здатність на 20% порівняно з існуючим парком. Вони матимуть одно- та двоповерхові вагони і будуть більш доступними та екологічними.

Renfe замовила у компанії Stadler 79 поїздів на суму понад 1,3 млрд євро. Загалом планується оновити рухомий склад на суму приблизно 3,5 млрд євро.

Нові поїзди матимуть найбільшу місткість — до 912 місць у моделях T100 та до 1 884 місць у T200 (на 20 % більше, ніж у поїздів Civia, які на сьогодні є найбільшими у парку компанії).

Компанія очікує отримати перші п'ять поїздів (три 100-метрові та два 200-метрові) у найближчі тижні, а на маршрути вони мають вийти вже до кінця літа.

Ці потяги спочатку курсуватимуть у мережі Madrid Cercanías — системі приміських залізничних перевезень іспанської столиці.

Потяги Stadler — це потяги великої місткості, що поєднують одно- та двоповерхові вагони і можуть адаптуватися до змін у пасажиропотоці — обидві конфігурації можна застосувати за потреби. Вони здатні розганятися до 140 км/год.

Нові поїзди облаштовані низькими платформами для людей з обмеженими можливостями та зонами для велосипедів (до 6 велосипедів у моделі T100 та 18 — у моделі T200) та місцями для дитячих колясок.

