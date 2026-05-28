Renfe запустит новые поезда: как они выглядят (фото)

В одной из стране ЕС обновят подвижной состав: что известно о новых поездах
Компания Renfe завершает процесс приемки новых поездов Stadler для сети Madrid Cercanías, которые станут крупнейшими единицами во всем парке подвижного состава испанского оператора. Первые пять из них планируют ввести в эксплуатацию уже до конца лета.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.
Новые поезда в Мадриде
Новые поезда увеличат пропускную способность на 20% по сравнению с существующим парком. Они будут иметь одно- и двухэтажные вагоны и будут более доступными и экологичными.
Renfe заказала у компании Stadler 79 поездов на сумму более 1,3 млрд евро. В целом планируется обновить подвижной состав на сумму примерно 3,5 млрд евро.
Новые поезда будут иметь наибольшую вместимость — до 912 мест в моделях T100 и до 1 884 мест в T200 (на 20% больше, чем у поездов Civia, которые на сегодня являются крупнейшими в парке компании).
Компания ожидает получить первые пять поездов (три 100-метровые и два 200-метровые) в ближайшие недели, а на маршруты они должны выйти уже к концу лета.
Эти поезда сначала будут курсировать в сети Madrid Cercanías — системе пригородных железнодорожных перевозок испанской столицы.
Поезда Stadler — это поезда большой вместимости, сочетающие одно- и двухэтажные вагоны и могут адаптироваться к изменениям в пассажиропотоке - обе конфигурации можно применить при необходимости. Они способны разгоняться до 140 км/ч.
Новые поезда оборудованы низкими платформами для людей с ограниченными возможностями и зонами для велосипедов (до 6 велосипедов в модели T100 и 18 — в модели T200) и местами для детских колясок.
