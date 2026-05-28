Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В одной из стране ЕС обновят подвижной состав: что известно о новых поездах

В одной из стране ЕС обновят подвижной состав: что известно о новых поездах

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 14:00
Renfe запустит новые поезда: как они выглядят (фото)
Новые поезда в Мадриде. Фото: Renfe, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Компания Renfe завершает процесс приемки новых поездов Stadler для сети Madrid Cercanías, которые станут крупнейшими единицами во всем парке подвижного состава испанского оператора. Первые пять из них планируют ввести в эксплуатацию уже до конца лета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Новые поезда в Мадриде

Новые поезда увеличат пропускную способность на 20% по сравнению с существующим парком. Они будут иметь одно- и двухэтажные вагоны и будут более доступными и экологичными.

Renfe заказала у компании Stadler 79 поездов на сумму более 1,3 млрд евро. В целом планируется обновить подвижной состав на сумму примерно 3,5 млрд евро.

Новые поезда будут иметь наибольшую вместимость — до 912 мест в моделях T100 и до 1 884 мест в T200 (на 20% больше, чем у поездов Civia, которые на сегодня являются крупнейшими в парке компании).

Читайте также:
- фото 1
Новые поезда Stadler. Фото: Renfe
- фото 2
Салон в поездах Stadler. Фото: Renfe

Компания ожидает получить первые пять поездов (три 100-метровые и два 200-метровые) в ближайшие недели, а на маршруты они должны выйти уже к концу лета.

Эти поезда сначала будут курсировать в сети Madrid Cercanías — системе пригородных железнодорожных перевозок испанской столицы.

Поезда Stadler — это поезда большой вместимости, сочетающие одно- и двухэтажные вагоны и могут адаптироваться к изменениям в пассажиропотоке - обе конфигурации можно применить при необходимости. Они способны разгоняться до 140 км/ч.

Новые поезда оборудованы низкими платформами для людей с ограниченными возможностями и зонами для велосипедов (до 6 велосипедов в модели T100 и 18 — в модели T200) и местами для детских колясок.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что уже этой осенью новый скоростной поезд ICE соединит Кельн и Антверпен. Маршрут будет пролегать через 6 популярных городов Европы. Поезда будут курсировать дважды в день.

Также Новини.LIVE писали, что на железнодорожных вокзалах Нидерландов заработает новая система. Искусственный интеллект будет выявлять оставленный багаж. Такой шаг поможет предотвратить перебои в графиках движения поездах.

путешествие Испания поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации