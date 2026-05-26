NS впроваджує нову технологію на вокзалах: вона виявлятиме залишений пасажирами багаж

На вокзалах Нідерандів працюватимуть технології з ШІ. Фото: NSInternational/Facebook, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Національний залізничний оператор Нідерландів NS разом із компаніями Ahold Delhaize, ING та KLM підписали угоду з KickstartAI. Нова розробка фахівців буде виявляти залишений багаж вокзалах без порушення права приватності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

ШІ на вокзалах Нідерландів

Компанія KickstartAI розробила для NS метод виявлення залишеного без нагляду багажу на вокзалах. Цей проєкт є актуальним для залізничного сектору, оскільки залишений без нагляду багаж може спричиняти затримки, необхідність втручання служб безпеки та перебої в графіках руху на завантажених вокзалах.

Розробник не наводить технічних деталей, але наголошує, що додаток розроблено для задоволення оперативних потреб та при цьому не порушує право осіб на приватне життя.

Гендиректор NS Вутер Коолмес підкреслив, що штучний інтелект потрібно використовувати більш сміливо для вирішення питань, що мають соціальний вплив.

Читайте також:

"Настав час сміливо поєднати соціальні виклики, з якими ми стикаємося, та можливості, які пропонує штучний інтелект. Таким чином ми полегшимо роботу наших колег та розробимо рішення, які принесуть користь усій Нідерландам. Саме цим KickstartAI займатиметься у найближчі роки", — сказав він.

KickstartAI є дуже відомою в Нідерландах. Вона співпрацює з Erasmus MC та Нацполіцією.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вже цієї осені новий швидкісний поїзд ICE з’єднає Кельн та Антверпен. Маршрут пролягатиме через 6 популярних міст Європи. Потяги курсуватимуть двічі на день.

Також Новини.LIVE писали, що у Литві запустили поїзд з незвичним оформленням. Зокрема, один із вагонів оформили у стилі місцевого бурякового супу šaltibarščiai ("холодник"). Така тематика була створена з нагоди фестивалю Pink Soup Fest у Вільнюсі, присвяченому місцевому супу холоднику.