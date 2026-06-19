Snälltåget запустила новий потяг: маршрут та ціни на квитки

Пасажирка мандрує потягом Snälltåget. Фото: Snälltåget, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Шведська залізнична компанія Snälltåget запустила новий прямий поїзд з міста Мальме до столиці Норвегії — Осло. Його пасажири зможуть милуватися унікальними пейзажами уздовж західного узбережжя.

Про це повідомляє The Independent, передає Новини.LIVE.

Новий потяг у Швеції

Пряме денне сполучення з Мальме до Осло та у зворотному напрямку пролягає через Гетеборг, а також інші прибережні міста Швеції та Норвегії, зокрема, Лунд, Гельсінгборг, Хальмстад, Варберг, Тролльхеттан, Сарпсборг та Фредрікстад.

Подорож складається з трьох географічних етапів. На першому етапі — від Мальме до Гетеборга — рекомендується сидіти з лівого (західного) боку, щоб милуватися прибережними краєвидами, такими як фортеця Варберг, або з правого (східного) боку — щоб побачити історичні пам’ятки, зокрема Лундський собор.

На другому етапі, від Гетеборга до Меллеруда, варто сісти з правого боку, щоб насолодитися найкращими видами на озера та річки, зокрема на озеро Венерн — третє за величиною озеро Європи.

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На третьому етапі, від Меллеруда до кордону в Корнсьо, пасажирам вже з обох боків поїзда відкриваються вражаючі краєвиди, зокрема гранітні каньйони, де поїзд проїжджає між вертикальними сірими скелями, а в Еді поїзд рухається вздовж високого хребта, звідки відкривається панорамний вид на озеро Стора-Ле.

Потяг щодня відправлятиметься з Мальме о 6:38 ранку і прибувати до Осло о 13:16. Назад він буде повертатися о 14:48 і прибуде до Мальме о 21:25.

Вартість квитків становить всього 149 шведських крон (приблизно 14 євро) за весь маршрут в один бік, залежно від пори року, в яку ви подорожуєте.

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