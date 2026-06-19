Snälltåget запустила новый поезд: маршрут и цены на билеты

Пассажирка путешествует на поезде Snälltåget. Фото: Snälltåget, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Шведская железнодорожная компания Snälltåget запустила новый прямой поезд из города Мальме в столицу Норвегии — Осло. Его пассажиры смогут любоваться уникальными пейзажами вдоль западного побережья.

Об этом сообщает The Independent, передает Новини.LIVE.

Новый поезд в Швеции

Прямое дневное сообщение из Мальме в Осло и в обратном направлении пролегает через Гетеборг, а также другие прибрежные города Швеции и Норвегии, в частности, Лунд, Хельсингборг, Хальмстад, Варберг, Тролльхеттан, Сарпсборг и Фредрикстад.

Путешествие состоит из трёх географических этапов. На первом этапе — от Мальмё до Гётеборга — рекомендуется сидеть с левой (западной) стороны, чтобы любоваться прибрежными пейзажами, такими как крепость Варберг, или с правой (восточной) стороны — чтобы увидеть исторические достопримечательности, в частности Лундский собор.

На втором этапе, от Гетеборга до Меллеруда, стоит сесть с правой стороны, чтобы насладиться лучшими видами на озёра и реки, в частности на озеро Венерн — третье по величине озеро Европы.

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На третьем этапе, от Меллеруда до границы в Корнсё, пассажирам уже с обеих сторон поезда открываются впечатляющие пейзажи, в частности гранитные каньоны, где поезд проезжает между вертикальными серыми скалами, а в Эди поезд движется вдоль высокого хребта, откуда открывается панорамный вид на озеро Стора-Ле.

Поезд будет ежедневно отправляться из Мальме в 6:38 утра и прибывать в Осло в 13:16. В обратном направлении он будет отправляться в 14:48 и прибывать в Мальме в 21:25.

Стоимость билетов составляет всего 149 шведских крон (примерно 14 евро) за весь маршрут в одну сторону, в зависимости от времени года, в которое вы путешествуете.

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