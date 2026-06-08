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Головна Транспорт В одній з країн Європи запроваджують спеціальний квиток на потяги

В одній з країн Європи запроваджують спеціальний квиток на потяги

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 12:39
Нідерланди вводять спеціальний літній квиток на потяги: скільки коштує та які умови
В Нідерландах впроваджують знижки для пасажирів. Фото: NS, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Нідерландах запровадять спеціальний квиток для літніх поїздок на потягах під назвою "Nederland Dal Vrij Trein" (Нідерландський безкоштовний поїзд у години найменшого навантаження). Він надасть пасажирам можливість дешевше подорожувати поїздом у години найменшого навантаження протягом усього літнього сезону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

Як заощадити по поїздках у потягах Нідерландів

Державна секретарка з питань громадського транспорту та залізничної інфраструктури Нідерландів Аннет Бертрам повідомила, що з 15 червня кожен зможе подорожувати поїздом за нижчою ціною у години найменшого навантаження.

Зокрема, це чудова нагода відкривати нові міста і залишити автомобіль вдома, особливо тоді, коли ціни на пальне "кусаються".

Національний оператор NS (Nederlandse Spoorwegen) разом з іншими залізничними операторами офіційно запровадить квиток "Nederland Dal Vrij Trein". Він надасть можливість пасажирам безлімітно подорожувати у другому класі на всіх внутрішніх поїздах з 15 червня до 31 серпня у непікові години та у вихідні. Його вартість складає 49 євро на місяць.

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Пільговий квиток можна придбати як у квиткових автоматах на вокзалах, так і онлайн. Нові користувачі можуть користуватися квитком до 31 липня. 

Метою запровадження цього спеціального квитка є збільшення кількості пасажирів у літній сезон та заохочення переходу з автомобільного на залізничний транспорт.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що GoVolta анонсував новий рейс. Потяг курсуватиме між популярними європейськими містами Амстердам та Париж. Квитки за доволі приємними цінами — від 19 євро.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express запускає один з найдовших залізничних маршрутів у Європі. Потяг курсуватиме через Краків, Прагу, Дрезден та Лейпциг. Маршрут простягнеться аж на 1 300 км.

подорож Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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