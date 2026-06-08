Нидерланды вводят специальный летний билет на поезда: сколько стоит и какие условия

В Нидерландах внедряют скидки для пассажиров. Фото: NS, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Нидерландах введут специальный билет для летних поездок на поездах под названием "Nederland Dal Vrij Trein" (Нидерландский бесплатный поезд в часы наименьшей нагрузки). Он предоставит пассажирам возможность дешевле путешествовать поездом в часы наименьшей нагрузки в течение всего летнего сезона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Как сэкономить на поездках в поездах Нидерландов

Государственный секретарь по вопросам общественного транспорта и железнодорожной инфраструктуры Нидерландов Аннет Бертрам сообщила, что с 15 июня каждый сможет путешествовать поездом по более низкой цене в часы наименьшей нагрузки.

В частности, это прекрасная возможность открывать новые города и оставить автомобиль дома, особенно тогда, когда цены на топливо "кусаются".

Национальный оператор NS (Nederlandse Spoorwegen) вместе с другими железнодорожными операторами официально введет билет "Nederland Dal Vrij Trein". Он позволит пассажирам безлимитно путешествовать во втором классе на всех внутренних поездах с 15 июня по 31 августа в непиковые часы и в выходные. Его стоимость составляет 49 евро в месяц.

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Льготный билет можно приобрести как в билетных автоматах на вокзалах, так и онлайн. Новые пользователи могут пользоваться билетом до 31 июля.

Целью введения этого специального билета является увеличение количества пассажиров в летний сезон и поощрение перехода с автомобильного на железнодорожный транспорт.

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