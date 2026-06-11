RegioJet запускає нові потяги Škoda: характеристики та маршрут

Нові потяги RegioJet. Фото: Škoda, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Приватна залізнична компанія RegioJet з Чехії випускає на рейси нові електропоїзди Škoda. Вони курсуватимуть на регіональних маршрутах у чеському Устінському краї.

Про це повідомляє Rail Market, передає Новини.LIVE.

RegioJet запускає нові потяги

Місцева адміністрація Doprava Ústeckého kraje (DÚK) 12 червня 2026 року презентує нові електропоїзди. З цієї нагоди буде організовано безкоштовні поїздки з Усті-над-Лабем до Тепліце, Літомержице та Дечина.

Нові потяги прикрашені зеленою лівреєю DÚK як зовні, так і в пасажирському салоні. Загалом до кінця року Устіський край мають запустити 23 нових потяги.

В нових поїздах низька підлога, а також вони оснащені системами інформування пасажирів, Wi-Fi, розетками, зарядними портами USB-A та USB-C, зоною тиші у другому класі, столиками та місцем для велосипедів, дитячих колясок та пасажирів з обмеженою мобільністю.

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Тривагонні поїзди мають 228 місць та місце для 14 велосипедів. Двовагонні поїзди мають 142 місця та місце для восьми велосипедів. У кожному поїзді також буде доступний дефібрилятор.

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