RegioJet запускает новые поезда Škoda: характеристики и маршрут

Новые поезда RegioJet. Фото: Škoda, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Частная железнодорожная компания RegioJet из Чехии вводит в эксплуатацию новые электропоезда Škoda. Они будут курсировать по региональным маршрутам в чешском Устинском крае.

Об этом сообщает Rail Market, передает Новини.LIVE.

RegioJet запускает новые поезда

Местная администрация Doprava Ústeckého kraje (DÚK) 12 июня 2026 года представит новые электропоезда. По этому случаю будут организованы бесплатные поездки из Усти-над-Лабем в Теплице, Литомержице и Дечина.

Новые поезда украшены зеленой ливреей DÚK как снаружи, так и в пассажирском салоне. Всего до конца года в Устском крае должны запустить 23 новых поезда.

В новых поездах низкий пол, а также они оснащены системами информирования пассажиров, Wi-Fi, розетками, зарядными портами USB-A и USB-C, зоной тишины во втором классе, столиками и местом для велосипедов, детских колясок и пассажиров с ограниченной мобильностью.

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Трехвагонные поезда имеют 228 мест и место для 14 велосипедов. Двухвагонные поезда имеют 142 места и место для восьми велосипедов. В каждом поезде также будет доступен дефибриллятор.

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