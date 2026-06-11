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Главная Транспорт В одной из стран ЕС появятся новые поезда: чем они удобны для пассажиров

В одной из стран ЕС появятся новые поезда: чем они удобны для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 14:39
RegioJet запускает новые поезда Škoda: характеристики и маршрут
Новые поезда RegioJet. Фото: Škoda, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Частная железнодорожная компания RegioJet из Чехии вводит в эксплуатацию новые электропоезда Škoda. Они будут курсировать по региональным маршрутам в чешском Устинском крае.

Об этом сообщает Rail Market, передает Новини.LIVE.

RegioJet запускает новые поезда

Местная администрация Doprava Ústeckého kraje (DÚK) 12 июня 2026 года представит новые электропоезда. По этому случаю будут организованы бесплатные поездки из Усти-над-Лабем в Теплице, Литомержице и Дечина.

Новые поезда украшены зеленой ливреей DÚK как снаружи, так и в пассажирском салоне. Всего до конца года в Устском крае должны запустить 23 новых поезда.

В новых поездах низкий пол, а также они оснащены системами информирования пассажиров, Wi-Fi, розетками, зарядными портами USB-A и USB-C, зоной тишины во втором классе, столиками и местом для велосипедов, детских колясок и пассажиров с ограниченной мобильностью.

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Трехвагонные поезда имеют 228 мест и место для 14 велосипедов. Двухвагонные поезда имеют 142 места и место для восьми велосипедов. В каждом поезде также будет доступен дефибриллятор.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Leo Express запускает один из самых длинных железнодорожных маршрутов в Европе. Поезд будет курсировать через Краков, Прагу, Дрезден и Лейпциг. Маршрут протянется на целых 1 300 км.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Маршруты пролегают через невероятные горы, озера и замки. Поездка занимает в среднем 2-3 часа.

Чехия транспорт поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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