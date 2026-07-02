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Головна Транспорт В одній з країн ЄС розбудовують метро: коли заплановано відкриття станцій

В одній з країн ЄС розбудовують метро: коли заплановано відкриття станцій

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 11:00
Чехія будує нову ділянку метро: коли заплановано відкриття
Майбутні станції метро в Чехії. Фото: Subterra. Колаж: Новини.LIVE

У Празі розпочалося будівництво нової ділянки лінії метро D. Вона буде розташована між станцією "Олбрахтова" та майбутньою станцією "Нове Двори".

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Розбудова метро в Чехії

Нова ділянка є частиною довгострокової стратегії міста, спрямованої на розширення залізничного громадського транспорту та створення більш ефективної й сучасної мережі метро. Роботи триватимуть 72 місяці (шість років).

Звідти планують відкрити робочі фронти для нової станції та тунелів. Перші підземні виїмки заплановано на другу половину серпня, що ознаменує перехід проєкту у видиму технічну фазу.

Нова ділянка лінії D включатиме три станції, з яких "Нове Двори" буде найглибшою — її платформи розташовуватимуться на глибині 33 метри під землею.

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Станція "Немочніце Крч" опускатиметься на глибину близько 17 метрів, а "Надражі Крч" стане єдиною наземною станцією на цій ділянці.

Очікується, що перша ділянка лінії метро D між станціями "Панкрац" та "Нове Двори" буде введена в експлуатацію у другій половині 2032 року.

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Нові станції метро в Чехії. Фото: Фото: Subterra
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Майбутня станція метро "Нове Двори" в Чехії. Фото: Фото: Subterra

Новий коридор лінії D празького метро матиме загальну довжину близько 10,6 кілометра та включатиме 10 станцій.

Очікується, що після завершення будівництва нова лінія перевозитиме близько 45 мільйонів пасажирів на рік. Цей проєкт є однією з найбільших інвестицій в інфраструктуру столиці Чехії і покликаний зміцнити зв’язок між південними районами міста та центром мегаполісу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

метро Чехія Європа
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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