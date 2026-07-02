Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В одной из стран ЕС ведется строительство метро: когда планируется открытие станций

В одной из стран ЕС ведется строительство метро: когда планируется открытие станций

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 11:00
Чехия строит новый участок метро: когда запланировано открытие
Будущие станции метро в Чехии. Фото: Subterra. Коллаж: Новини.LIVE

В Праге началось строительство нового участка линии метро D. Он будет расположен между станцией "Олбрахтова" и будущей станцией "Нове Двори".

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Развитие метрополитена в Чехии

Новый участок является частью долгосрочной стратегии города, направленной на расширение железнодорожного общественного транспорта и создание более эффективной и современной сети метро. Работы продлятся 72 месяца (шесть лет).

Оттуда планируется открыть рабочие фронты для строительства новой станции и туннелей. Первые подземные выемки запланированы на вторую половину августа, что ознаменует переход проекта в видимую техническую фазу.

Новый участок линии D будет включать три станции, из которых "Нове Двори" станет самой глубокой — её платформы будут располагаться на глубине 33 метра под землёй.

Читайте также:

Станция "Немочнице Крч" будет опускаться на глубину около 17 метров, а "Надражи Крч" станет единственной наземной станцией на этом участке.

Ожидается, что первый участок линии метро D между станциями "Панкрац" и "Нове Двори" будет введён в эксплуатацию во второй половине 2032 года.

- фото 1
Новые станции метро в Чехии. Фото: Фото: Subterra
- фото 2
Будущая станция метро "Нове Двори" в Чехии. Фото: Фото: Subterra

Новый коридор линии D пражского метро будет иметь общую длину около 10,6 километра и будет включать 10 станций.

Ожидается, что после завершения строительства новая линия будет перевозить около 45 миллионов пассажиров в год. Этот проект является одной из крупнейших инвестиций в инфраструктуру столицы Чехии и призван укрепить связь между южными районами города и центром мегаполиса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Франции могут изменить название станции парижского метро Crimée на Crimea-Ukraine. Активисты отмечают, что после оккупации Крыма и начала полномасштабной войны в Украине географические названия приобрели политическое значение. В частности, переименование станции продемонстрировало бы последовательную позицию Франции в отношении непризнания российской аннексии.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам они надолго остаются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей авторитетными зарубежными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

метро Чехия Европа
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации