Чехия строит новый участок метро: когда запланировано открытие

Будущие станции метро в Чехии. Фото: Subterra. Коллаж: Новини.LIVE

В Праге началось строительство нового участка линии метро D. Он будет расположен между станцией "Олбрахтова" и будущей станцией "Нове Двори".

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Развитие метрополитена в Чехии

Новый участок является частью долгосрочной стратегии города, направленной на расширение железнодорожного общественного транспорта и создание более эффективной и современной сети метро. Работы продлятся 72 месяца (шесть лет).

Оттуда планируется открыть рабочие фронты для строительства новой станции и туннелей. Первые подземные выемки запланированы на вторую половину августа, что ознаменует переход проекта в видимую техническую фазу.

Новый участок линии D будет включать три станции, из которых "Нове Двори" станет самой глубокой — её платформы будут располагаться на глубине 33 метра под землёй.

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Станция "Немочнице Крч" будет опускаться на глубину около 17 метров, а "Надражи Крч" станет единственной наземной станцией на этом участке.

Ожидается, что первый участок линии метро D между станциями "Панкрац" и "Нове Двори" будет введён в эксплуатацию во второй половине 2032 года.

Новые станции метро в Чехии. Фото: Фото: Subterra

Будущая станция метро "Нове Двори" в Чехии. Фото: Фото: Subterra

Новый коридор линии D пражского метро будет иметь общую длину около 10,6 километра и будет включать 10 станций.

Ожидается, что после завершения строительства новая линия будет перевозить около 45 миллионов пассажиров в год. Этот проект является одной из крупнейших инвестиций в инфраструктуру столицы Чехии и призван укрепить связь между южными районами города и центром мегаполиса.

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