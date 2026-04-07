Головна Транспорт В метро пустять не всіх: кому заборонено вхід у квітні 2026 року

В метро пустять не всіх: кому заборонено вхід у квітні 2026 року

Дата публікації: 7 квітня 2026 07:32
У київське метро пускатимуть не всіх: правила у квітні 2026 року
Термінали оплати проїзду у столичному метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Одним з найзручніших видів транспорту є метрополітен. Завдяки підземці можна дістатися до роботи та навчання без годинних заторів. Проте пасажирам необхідно дотримуватись певних правил, інакше їм буде відмовлено у поїздці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Правила користування Київським метрополітеном.

Кого не впустять в метро Києва

Кожен пасажир повинен мати при собі електронний квиток, зареєстрований в автоматизованій системі обліку пасажирів (АСОП). 

Квиток можна оплатити за допомогою:

  • банківських карток та платіжних пристроїв з технологією безконтактної оплати PayPass;
  • транспортної картки;
  • qr-квитка.

Поповнити транспортну картку в програмно-технічних комплексах самообслуговування (ПТКС), які розміщені у вестибюлях станцій оператором АСОП або в мобільному додатку Київ Цифровий. 

Пільговики повинні мати при собі відповідний документ, який дає право на безкоштовний проїзд в метро.

Безкоштовно їздити в столичному метро також мають право батьки із дитячими колясками, діти до 7 років (або через турнікети на руках у батьків), люди з порушенням зору (включно з собаками-поводирями) та люди з інвалідністю, які користуються колісними кріслами, милицями чи тростинами.

Пасажири також не можуть перевищувати дозволені розміри багажу.

В столичному метрополітені визначили перелік предметів, вхід з якими в підземку суворо заборонений:

  1. речі, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 200 сантиметрів;
  2. контейнери та клітки, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 сантиметрів;
  3. рулони діаметром понад 15 сантиметрів та довжиною понад 170 сантиметрів;
  4. довгомірні предмети (в тому числі дерева, рослина, садовий інвентар, риболовні снасті тощо) понад 220 сантиметрів;
  5. речі, в тому числі округлої форми, без засобів утримання, а також ті, що можуть забруднити або травмувати пасажирів, пошкодити або зіпсувати споруди, пристрої і обладнання метрополітену;
  6. пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні та їдкі речовини, газові та кисневі балони
  7. тварин (крім собак-поводирів), птахів без спеціальних контейнерів чи кліток;
  8. багаж на візках (за винятком сумок-візків, валіз та сумок на колесах, габаритні розміри яких за сумою вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 200 сантиметрів).

Чи можна їздити в столичному метро з тваринами

Чотирилапі можуть подорожувати з господарям, дотимуючись певних правил, щоб не нашкодити та не заважати іншим пасажирам.

Зокрема, котів дозволяється перевозити у переносках, а собак невеликих собак (до 45 сантиметрів в холці) —на руках чи в закритих контейнерах. Маленьких тварин (папуг, крис, хом'яків та інших) потрібно перевозити у спеціальних переносках.

Великих собак (понад 45 сантиметрів в холці) не пускають у підземку. Виключенням є лише службові собаки-поводирі. Вони мають бути з намордником, повідцем і нашийником. 

Раніше Новини.LIVE показували, як би могло виглядати метро у Львові. Його почали зводити ще у 1980-х роках, проте через ряд причин роботи згорнули. Будівництву підземки заважає вода. Зокрема, під проспектом Свободи протікає річка Полтава і роботи можуть спричинити руйнування історичних будівель.

Також Новини.LIVE писали про те, де планують збудувати нову кінцеву станцію синьої гілки метро київського метрополітену. 
Передбачається, що кінцевою зупинкою Оболонсько-Теремківській лінії замість станції "Теремки" стане проєктована станція "Одеська". Вона розташовуватись між урочищем Теремки та житловим комплексом "Одеський бульвар".

Київ громадський транспорт метрополітен
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
